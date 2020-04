Rég várt újítás jött a Chrome böngészőbe

A Google még februárban tette elérhetővé a Chrome böngésző 81-es kiadásának bétáját, most pedig megérkezett a stabil verzió is, amire bárki frissíthet. Ezzel együtt a szoftverbe végre bekerült egy kényelmi újítás, ami lényegesebben átláthatóbbá teszi a böngészést asztali számítógépeken.

Mindenki ismeri az érzést, amikor rengeteg lapot nyitott meg egyszerre (akár munkához, kutatáshoz, vagy szórakozásból), de csak kapkodja fejét, melyik is az, amelyikre éppen szüksége van. A keresőcégnek szerencsére erre már van egy elmés megoldása: a Tab Groups (Lap csoportok) segítségével úgy rendezhetjük a megnyitott füleket, akár a könyvjelzőket külön mappák alá. Egyszerűen csak kattintsunk jobb gombbal a megnyitott fülre, hogy hozzáadjuk egy csoporthoz. A csoportnak a címkén túl állíthatunk be saját színt is, így még könnyebben elkülönülnek a munkához használt fülek az egyéb más oldalaktól.

Ahogy korábban is írtuk, emellett két másik jelentős változás is érkezett, a böngésző már támogatja a WebXR szabvánnyal a kiterjesztett valóságra épülő tartalmak (AR) webes megjelenítését – innentől már csak a fejlesztők kreativitásán múlik, mit készítenek. Az új Hit Test API fejlesztői készletével lehetővé válik digitális rétegeket valós környezetekben elhelyezni. Természetesen ez mobilon lesz hasznos, kihasználva annak kameráját, nem az asztali platformokon.

A Chrome 81-mal érkezik a Web NFC keretrendszer is, aminek köszönhetően a felhasználók a böngészőn keresztül is elérhetik az NFC chipjeiket, és interakcióba léphetnek valós életbeli objektumokkal. Ilyen módon többet tudhatnánk meg egy kiállítási darabról a múzeumban, vagy speciális szoftver nélkül jelentkezhetnénk be egy konferenciára.

