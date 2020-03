PlayStation 5: kiderült, pontosan milyen hardvert kap a Sony új konzolja

A Microsoft után a Sony is lerántotta a leplet arról, hogy pontosan milyen hardverösszeállítással érkezik a PlayStation 5. A cél itt is a 4K felbontás, méghozzá 60 képkocka/másodperc képfrissítés mellett.

A Microsoft már hónapokkal ezelőtt megmutatta, hogy miképp fog kinézni az idén őszre tervezett új konzolja, az Xbox Series X, és a héten az is kiderült, hogy milyen hardver kerül a játékgépükbe, már csak az a kérdés, hogy a redmondi cég mennyiért fogja kínálni a portékáját.

A bejelentés óta a labda a Sony térfelén pattog, és a cég nem is hagyta cserben az információra éhes játékosokat, hiszen magyar idő szerint délután ötkor ők is elárulták a legfontosabb információkat a PlayStation 5-ről, aminek a megjelenésébe elméletileg a koronavírus miatti helyzet sem szól bele.

PlayStation 5 specifikációk:

CPU: 8 magos Zen 2 (3.5 GHz)

GPU: 10.28 TFLOP számítási kapacitás, 36 CU (2.23 GHz)

GPU architectúra: Custom RDNA 2

Memória: 16 GB GDDR6/256-bit

Memória sávszélesség: 448 GB/s

Belső tárhely: 825 GB SSD

Belső tárhely bővíthetőség: NVMe SSD Slot

Külső tárhely: USB HDD támogatás

Optikai meghajtó: 4K UHD Blu-ray Drive

Pusztán a hardver alapján az Xbox Series X erősebbnek tűnik, mint a most bejelentett PlayStation 5, ugyanakkor máris vannak olyan fejlesztői vélemények, amik szerint az ördög – most is – a részletekben rejlik, és a PS5-nek vannak olyan fontos részletei, melyek okán jobbá teszik a konkurenciánál.