Xbox Series X: minden kiderült az idén érkező új konzolról

A Microsoft hivatalosan is bejelentette, hogy milyen hardverrel került a boltokba az idén ősszel érkező (ha a koronavírus is úgy akarja) Xbox Series X, aminek a külsejéről már hónapokkal ezelőtt lerántották a leplet. Az új konzol egy nyolcmagos, 3,8 GHz-es Zen 2 processzorral, 16 GB GDDR6 RAM-mal és 1TB-os, NVME SSD-vel lesz felszerelve, és a gyártó célja az, hogy a játékok 4K felbontás mellett a 60 képkocka per másodperccel fussanak, de nem zárják ki a 120 fps lehetőségét sem.

Xbox Series X specifikációk: