A Honor MagicWatch 2 nemcsak szebb, de mindenben jobb, mint az elődje

A Honor legújabb órája külsőre gyönyörűre sikeredett: mind a négy változat minimalista, letisztult dizájnt kapott – gyakorlatilag bármihez felvehetjük, az öltönytől kezdve a kisestélyin át a sportruháig. A MagicWatch 2 óratokja finomított 316L rozsdamentes acélból készült, érezni rajta, mennyire strapabíró, nem kell félteni a karcoktól sem. A port kicsit jobban vonzza, mint ami még kellemes, de ez nem egy olyan probléma, amin az ember ne tudna túllépni, maximum

egy kicsit többet kell takarítani, mint egy átlagos okosórát.

Az óra két méretben kapható: a nagyobb 46 milliméter átmérőjű, fekete és ezüst színben, a kisebb pedig 42 milliméteres, és a női vevőket célozza, hiszen a fekete mellett rozéarany színben és ugyanilyen szíjjal került a boltokba (bár ez majdnem 20 ezerrel drágább). Hozzánk egy 42 milliméteres verzió került fekete szilikonszíjjal – utóbbi nagyon praktikus edzéshez, és egyébként tök jól is mutat a koromfekete óratesttel.

Gyönyörű kijelző, megfelelő üzemidő

A kijelző AMOLED, és kétségkívül az óra legjobban sikerült része: a körvonalak tűpontosak, a színek gyönyörűek, jó ránézni a képernyőre. Minden üzenet könnyen olvasható, minden piktogram tisztán kivehető, még a stresszmérés aprócska diagramja is. A fényerősség 800 nit, így még tűző napon is tökéletesen látható minden. A 42 milliméteres óra kijelzője 1,2 hüvelykes, 390×390 pixel felbontással, a 46 milliméteres pedig 1,39 hüvelykes, 454×454 pixellel.

A kisebb verzióról a gyártó lehagyta a lünettát, a nagyobbikon viszont továbbra is ott van, így ennek férfiasabb a külleme.

A két különböző méretű óra súlyban is eltér, bár ez jórészt inkább az akkumulátoroknak köszönhető: a 46 milliméteres óratestbe egy 455 milliamperórás telep került, ami akár két hétig is bírja, a kisebben pedig egy 178 milliamperórás aksi található. Utóbbi a gyártó szerint egy hétig bírja, nálunk viszont valamivel gyorsabban lemerült, bár elég sokat használtuk sportoláshoz. A töltéshez viszont egyáltalán nem kell sok idő: kevesebb, mint egy óra alatt a maximumra visszakúszott az akkumulátor.

Az órán két gomb található, az egyik az életmód alkalmazásokat hívja elő, a másik pedig az edzős menübe visz. A rendszer átlátható, nem bonyolult, egyszerű megtalálni. A képernyő felhúzásával az értesítéseket érhetjük el, és szokás szerint a telefonon állíthatjuk be, hogy melyeket szeretnénk megkapni az órára. Az e-mailek mindig szépen megérkeztek rá, és az üzenetekkel sem volt gond, a Messenger üzeneteket viszont néha elfelejtette megjeleníteni – bár, hozzá kell tenni, azért viszonylag sok érkezett. Az órára különböző számlapokat is le lehet tölteni, sőt van olyan opció, hogy saját képből készítünk hátlapot, ezt a Huawei Health alkalmazáson keresztül tehetjük meg.

A rendszert egy Kirin A1 processzor hajtja, megfelelő sebességgel, problémamentesen, és annyi energiafogyasztással, hogy az óra ne merüljön le túl hamar. A belső tárhely 4 GB, végre nemcsak a rendszerfájloknak és az óralapoknak elég, de tehetünk az eszközre zenéket is (2 GB áll rendelkezésre), amiket vezeték nélküli fülhallgatóval hallgathatunk közvetlenül az óráról. Ez egy fontos különbség az első MagicWatch-hoz képest, még akkor is, ha ez a megoldás ma már egy kicsit körülményes. A legtöbben már a telefonon, streamingszolgáltatáson keresztül hallgatunk zenét, ami azért jóval

kényelmesebb, mint mp3-akat töltögetni fel az órára.

A 46 milliméteres verzióval adott a lehetőség a hívásfogadásra, de ezt a 42 milliméteresből kispórolták, így tesztelni nem tudtuk, mennyire jó telefonálásra az eszköz. Nincs benne hangszóró és mikrofon sem, így a hangasszisztált futóedzésekről is le kell mondania annak, aki a kisebbet szeretné megvenni – de edzésprogramokat ugyanúgy találunk az órán, csak nincs sport közbeni vokális támogatás.

Társ a sporthoz

Az óra 15 különböző sportot mér, a futástól kezdve az evezésen át a túrázásig, ráadásul a futáshoz edzéstervet is biztosít, és be lehet állítani egy kívánt tempót, amiről figyelmeztetést is kapunk. 50 méterig vízálló, így úszni is vihetjük, és itt is kapunk edzésfunkciót. A beépített GPS szintén nagy segítség, főleg akkor, ha nem szeretnénk minden futáshoz magunkkal vinni a telefont, amire már azért sincs szükség, mert az órán keresztül ugye már zenét is hallgathatunk.

Sportolás közben a kijelzőn nyomon követhetők a sztenderd értékek: crossfit közben a pulzus, az elégetett kalória, evezésnél a megtett táv, és az óra kiszámította a maximálisan felvett oxigén mennyiségét és a szükséges pihenőidőt is, ráadásul arról is kapunk információt, hogy az adott edzés mennyire fejlesztette az állóképességet. A Huawei Health app az egyik legjobb az egészségkövető applikációk között – egy Garmin Connectnek persze a nyomába se ér, de azért a kategória sem ugyanaz.

Az óra ezen felül rendelkezik folyamatos stresszméréssel is, ami kicsit ugyan pontatlannak tűnik, de hosszú távon érdekes információkat adhat arról, mennyire vagyunk leterhelve.

Az egészségfigyelés egy másik fontos pillére az alvás mérése, amivel a MagicWatch 2-nek azért akadnak problémái. Nem azzal van a baj, hogy rosszul mérne, hiszen a Garmin Vivomove HR-emhez nagyjából hasonló eredményt mutatott minden egyes reggel, probléma akkor van, ha kicsit levesszük az órát. Többször előfordult, hogy a csuklómtól távol töltött időszakokat az eszköz alvásnak érzékelte, így teljesen tönkre téve a hosszú és rövid távú statisztikát. Bár az ilyen alváskövetések nem orvosi pontosságúak, azért kinyerhető belőle hasznos információ, de a félremérés ezt is lehetetlenné tette. Persze nem ez az első óra, aminél ez előfordul, de volt már több olyan nálunk, aminél egyáltalán nem volt ilyen probléma.

Ettől függetlenül a MagicWatch 2 sokkal jobb óra, mint az elődje,

az érte kért 67 990 forintot pedig teljesítményben és tudásban megéri. Kiváló kiegészítő lehet sportoláshoz, futóknak pedig igazi társsá válhat a felkészülésben – egyedül az alváskövetés problémás, de remélhetőleg a Honor egy szoftverfrissítéssel a jövőben ezt is orvosolja.