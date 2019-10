Törölni könnyű Borkai pornóvideóját, végleg eltüntetni szinte lehetetlen

A Borkai Zsolt és ügyvédje, Rákosfalvy Zoltán orgiájáról készült szexvideók október 7-én kerültek fel a világ egyik legnagyobb felnőttvideós oldalára, a PornHubra, ahol a felvételek két nap alatt közel egymillió megtekintést értek el. A legújabb feltételezések szerint szemüvegbe épített kamerával rögzített videókat ugyanakkor október 9-én törölték, az oldal tájékoztatása szerint a jogtulajdonos kérésére.

Törölni könnyű…

A kamerázásra is képes okostelefonok elterjedésével a bosszúpornónak nevezett tartalmak is megszaporodtak – ide tartoznak azok a felvételek, amik a rajtuk szereplő, intim szituációban látható lefilmezett ember(ek) jóváhagyása nélkül kerülnek fel az internetre. Technikai értelemben a Borkai Zsoltról készült videó is ennek tekinthető, és mivel évek óta létező problémáról van szó, a PornHub és a hasonló oldalak régóta fel vannak készülve arra, hogy kezeljék az ilyen eseteket.

A világ legnagyobb pornóportálján egy külön felületen lehet bejelenteni, ha olyan videó kerül be a folyamatosan bővülő kínálatba, amin valaki a beleegyezése/tudta nélkül szerepel. Csak néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni, linkelni a tartalmat, illetve rövid magyarázatot fűzni a kéréshez, továbbá arra is van lehetőség, hogy jelezzük, ha a feltöltéssel szerzői jogot sértettek – magyarán cégek és magánszemélyek is kérhetik, hogy az általuk vagy róluk készített felvételt töröljék az oldalról.

Hogy Borkai esetében ki és milyen formában járt el, azt egyelőre nem lehet tudni, ugyanakkor a PornHub viszonylag gyorsan cselekedett, és joggal feltételezhetjük, hogy az oldal – a saját érdekében – más esetben is ilyen hamar eltünteti a kérdéses videókat. Töröltetni tehát viszonylag könnyű, de ez koránt sem jelenti azt, hogy ezzel megoldódott a probléma. Jól mutatja ezt a győri polgármester esete, hiszen

hiába tűnt el az első két feltöltés, az eredeti videó különböző változatai már most visszakerültek az oldalra, és alig pár másodperc alatt bárki rájuk bukkanhat.

…eltüntetni közel lehetetlen

A törlés éppen ezért tényleg csak részmegoldás, ugyanakkor a PornHubnak – elméletben – arra is van megoldása, hogy ugyanaz a videó többé ne kerülhessen fel a katalógusába. A portál a MediaWise nevű megoldást használja, ami egy automatizált audiovizuális felismerő rendszer, és képes arra, hogy létrehozza az eredeti felvétel digitális ujjlenyomatát, ami alapján a PornHub képes meggátolni, hogy az adott tartalom újra megjelenjen a kínálatában. Hasonló elven működik a YouTube is, ahol az előre levédett zenéket/felvételeket tartalmazó videókat a feltöltést követően nem hagyja publikálni a rendszer.

Hogy a Borkai Zsolt felvétele ügyében illetékesek folyamodtak-e egy ilyen digitális ujjlenyomat elkészítéséhez, azt szintén nem tudni, ugyanakkor tisztában kell lenni azzal is, hogy a MediaWise-hoz hasonló megoldások leginkább a videókat megjelentető oldalt védik, és nem feltétlenül azokat, akikről a videó készült. Ennek hála ugyanis a portál képes biztosítani, hogy – jó eséllyel – az ő rendszerében többet ne bukkanjon fel a megjelölt tartalom, illetve a szolgáltatást használó más oldalak esetében is élhet a tiltás. Viszont nem minden videomegosztó él a MediaWise biztosította lehetőséggel.

Márpedig a PornHubról letölthetők a felkerült tartalmak,

és így volt ez a Borkai-videó esetében is. Éppen ezért hiába törölte őket az oldal, lényegében azonnal visszatöltötték őket, és mindaddig vissza is fognak kerülni, amíg el nem készül az említett digitális aláírás. Viszont amennyiben meg is történik, onnantól csak a PornHubra és más, a MediaWise-t használó oldalakra nem lesznek feltölthetők ezek a felvételek. Az internet pedig rengeteg olyan lehetőséget kínál, ahol újra publikálhatók a videók, és még egy elszánt csapat számára is lehetetlen feladat, hogy mindenhonnan eltüntessék azokat. Hatalmas közhely ugyan, de a mostani eset is bizonyítja, hogy mennyire igaz: ami egyszer felkerült az internetre, azt onnan már nem lehet végleg eltüntetni.