Megindult a harc a gyorsan fejlődő kamuvideók ellen

A deepfake videók nagyon gyorsan fejlődnek, egyre nehezebb őket megkülönböztetni a valódi felvételektől – szerencsére egyelőre még vannak olyan sajátosságok, amik alapján könnyen rájuk lehet ismerni, de ha nem lépünk hamarosan, komoly fegyver kerülhet az álhíreket terjesztők kezébe. Valahogy így gondolkozhatott a Facebook is, amely most a Microsofttal együttműködve arra ösztönöz kutatócsapatokat, hogy dolgozzanak ki egy olyan adathalmazt, amiben azok a pontok szerepelnek, amelyekről fel lehet ismerni, hogy egy videó hamis. Ezt az adathalmazt aztán mesterséges intelligenciával dolgoztatnák fel, hogy magától is felismerje majd a kamuvideókat.

Az egész egy Deepfake Felismerő Kihívás (Deepfake Detection Challenge) keretein belül zajlik majd, a nyertes csapat pedig valószínűleg pénzjutalomban is részesül, bár egyelőre nem tudni, pontosan mennyiben – azt viszont igen, hogy a Facebook 10 millió dollárt tesz bele a projektbe.

A felhívás ígéretesnek tűnik, különösen azért, mert a Facebook és a Microsoft mellett olyan egyetemek is részt vesznek a szervezésben, mint az Oxford, a Berkeley, és az MIT – írja a TechCrunch.

Az ilyen kutatásokban igazán az a nehéz, hogy azok, akiket felhasználnak deepfake videók gyártására, általában nem egyeztek bele abba, hogy az arcukat adják a kamuvideókhoz. Így ezeket nem is lehet még egyetemi és akadémiai kutatásokra sem felhasználni. Éppen ezért a Facebook azt tervezi, hogy színészek segítségével saját maga is készít ilyen videókat, amiket aztán felhasználhatnak majd a kutatócsoportok a munkához.