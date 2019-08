Megvannak a PlayStation Plus szeptemberi ingyen játékai

Jön szeptember, vége a nyárnak, a játékosoknak mégsincs okuk panaszkodni, hiszen ez az év legtermékenyebb időszak a megjelenéseket illetően, és az ősz első hónapjára még a Sony is rágyúrt, hiszen király játékok lesznek ingyen elérhetők a PlayStation Plus előfizetés keretében. Szeptember 3-tól, azaz jövő keddtől a Batman: Arkham Knight és a Darksiders III válik letölthetővé, és talán túlzás nélkül állítható, hogy a Detroit: Become Human után ezek a legjobb címek a PS Plus idei kínálatában.

Ha pedig valaki elfeledkezett volna az augusztusi játékokról, azoknak jó hír, hogy az őrülten jó Wipeout Omega Collection és a II. világháborús lövölde, a Sniper Elite 4 jövő hétfőig még szintén ingyen letölthető programok, szóval élő PlayStation Plus előfizetéssel még simán pótolható a mulasztás.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.