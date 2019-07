Hatalmas meglepetés a PlayStation Plus egyik júliusi ingyen játéka

A Sony ugyan már jó néhány napja kihirdette a PlayStation Plus előfizetés júliusi ingyen játékait, amik a Pro Evolution Soccer 2019 focis program és a Horizon Chase Turbo autós játék voltak, ugyanakkor a cég az utolsó pillanatban módosította a nyár közepi kínálatot, és a PES helyett immáron a tavaly megjelent, és kiválóan sikerült Detroit: Become Human tölthető le a PS Plus előfizetéssel rendelkező PlayStation 4 tulajdonosoknak – mától egészen augusztus 5-ig.

Ráadásul nem is akármelyik változatot, hanem a Digital Deluxe kiadást, ami az alapjáték mellett tartalmazza a The Art of Detroit: Become Human elektronikus artbookot, a videojáték zenéjét, PS4-témákat, valamint a Quantic Dream fejlesztőcsapat egy korábbi munkáját, a szintén remek Heavy Raint is.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.