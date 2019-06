Új trükkel lopják az iPhone-okat Budapesten

A HVG szúrta ki, hogy Budapesten új trükkel vágják át bűnözők az iPhone-tulajokat, és már többeket is sikerült megkárosítaniuk. Az egyik érintett Facebook-bejegyzésében részletesen leírta azt a módszert, amivel a lopott készülékét sikerült végleg elvágnia a világtól a tolvajoknak. A nőtől június 12-én lopták el a budapesti Deák Ferenc térnél a mobil, egy nappal később pedig SMS-t kapott azzal a szöveggel, hogy iPhone 8 Plus készülékét ideiglenesen egy másik iCloud-fiókhoz csatlakoztatták.

A levélben emellett egy link is szerepelt, ami látszólag az iCloudba irányított át, de valójában egy jelszólopás céljából készített hamis oldalhoz. Az áldozat elmondása szerint miután megadta az iCloud jelszavát, kapott egy Find my iPhone képet a telefon pontos helyéről, majd pár másodperc alatt törölték a telefonját.

Korábban mi is többször írtunk a Find my iPhone szolgáltatásról, amit minden iPhone-tulajnak érdemes ismerni, hiszen segít meghatározni egy elveszett készülék elhelyezkedését. Ebben az esetben viszont hiába használta a tulajdonos, mert törölték, így felkutatása lehetetlenné vált. A károsított felhasználó kapcsolatba lépett az Apple ügyfélszolgálatával is, akik tájékoztatták arról, hogy a cég sosem kéri el az iCloud-fiókhoz tartozó jelszót, továbbá kiderült, hogy a küldött térképes lokáció is hamis volt. A tulajdonos a rendőrség segítségét kérte, és mint kiderült, legalább tíz olyan ember van még, aki ugyanígy járt.

(Kiemelt kép: GettyImages)