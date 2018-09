Nincs meg a mobilom, úristenke, most mi lesz?!

Mindjárt mondjuk, hogy mi lesz, nyugalom! Meg azt is, mire érdemes még időben gondolni, hogy minimalizáljuk veszteségeinket.

A balszerencsés esetekkel kapcsolatban a legtöbben úgy gondoljuk, hogy velünk úgysem történik meg, így van ez a mobilunk elhagyásával is. Amikor aztán nincs meg a készülék és a pánik mellett ránk tör a kínzó hiányérzet, hogy nem tudunk felugrani a Messengerre és nem tudjuk magunkat kellően izolálni zenével az éjszakain közlekedő utastársaktól, sokan kívánjuk, bárcsak lettünk volna elővigyázatosabbak, bárcsak ne ittunk volna annyit, bárcsak ne is ezt a ruhát vettük volna fel, vagy bárcsak ne is mentünk volna sehova.A kezdeti ijedtség után az első teendő, hogy meggyőződünk arról, hogy a mobilt tényleg elhagytuk-e, vagy csak nem emlékszünk arra, hol raktuk le. Utóbbi a szerencsésebb, ez magától értetődő.

Alapvetően két dolgot lehet tenni: jobban figyelünk a megelőzésre, illetve nem esünk kétségbe, ha nincs meg a telefon, hanem megtesszük a szükséges lépéseket lehetőleg tiszta fejjel.

KÉSZÜLJÜNK FEL A SZÖRNYŰ NAPRA

Kézenfekvő, hogy társaságban először megcsörgetjük saját magunkat, de ha van internetelérésünk is, akkor a technológia egy másik áldását is segítségül hívhatjuk, a készülék helyét megmutató programokat, amikkel még a kütyü elhagyása előtt meg kell ismerkednünk.

Androidosok és iPhone-osok is használhatnak ilyet: előbbiek az Android Device Manager-t (Android Készülékkereső), ami a Google Szolgáltatások része, és a Beállítások/Biztonság/Eszköz-rendszergazdák alatt tudjuk aktiválni. Amennyiben mégsem találnánk, keressünk rá a Play Áruházban a Find My Device-ra.

Miután aktiváltuk, az alábbi linken (érdemes könyvjelzőzni) webes felületről követhetjük egy térképen, hol van a telefonunk, illetve messziről zárolhatjuk a készüléket. Itt folyamatosan információkat kapunk a készülék hollétéről, amint az netre csatlakozik. A Hang lejátszása opció segítségével a telefont megcsörgethetjük, így ha a közelben van, a hang segít könnyebben megtalálni, ez otthon is segítséget nyújthat. Végső esetben használhatjuk azt az opciót, amivel az eszközön lévő összes adatot töröljük, de ezután a vele való kapcsolat is megszűnik, így annak helyét se tudja meghatározni a szolgáltatás.

Az iPhone-osok ugyanezt kapják a Find My iPhone nevű szolgáltatással.

AMIRE MINDIG ÉRDEMES GONDOLNI

Bár egyértelműnek tűnhet, mégsem minden felhasználó él az alapvető biztonsági beállítások lehetőségével. Ugyan ez nem segít az elveszett telefon megtalálásában, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindig védjük a készüléket ujjlenyomattal, jelszóval, PIN-kóddal, mintával, hogy legalább a fájlokhoz ne legyen egyszerű hozzáférni. Sokakat frusztrálhat, hogy minden egyes alkalommal fel kell oldani a telefont, de gondoljunk bele, mi lesz a bandzsítós szelfijeinkkel, ha valaki kíváncsiságból belenéz a galériába. Ezeket a beállításokat jellemzően a telefon beállításai közt az Adatvédelem & biztonság menüpont alatt adhatjuk meg.

A biztonsági szakemberek tanácsa szerint a mobilon tárolt adatokról pedigmindig legyen felhős biztonsági mentésünk.Így ha annak nyoma veszik, attól még a fontos kontaktok, képek és adatok más eszközökön is elérhetők lesznek.

Kicsit több energiát vesz igénybe, de ha nem használunk bizonyos appokat (mondjuk nem fészbukozunk este, ha elmegyünk bólogatni egy lengyel black metal koncertre), akkor jelentkezzünk ki mobilon a fiókokból.

HA BIZTOS, HOGY ELHAGYTUK

Ha a programok azt mutatják, hogy valahol messze jár az eszköz, és az ösztöneink mellett a csillagállások és a tarotkártyák is veszteséget sugallnak, akkor az alábbi lépéseken érdemes keresztül menni attól függően, mennyire ítéljük súlyosnak a helyzetet.

Azonnal változtassuk meg a kritikus jelszavakat!

Érdemes ebben a helyzetben internet elé kerülni, már csak azért is, hogy gyorsan lecserélhessük az érzékeny belépési adatainkat: az e-mail fiókokhoz, tárhelyekhez, és az online bankoláshoz használt jelszavakat. Ha a telefont zároltuk PIN-kóddal, ujjlenyomattal, vagy arcfelismerést használunk, akkor ugyan időt nyerhetünk ezzel a védelemmel, de ne vegyük biztosra azt, hogy nem került hozzáértő kezekbe az eszköz és nem törhető fel a készülék, főleg ha egy mindenre elszánt ex mancsába ragadt bele.

Vegyük fel a kapcsolatot a szolgáltatóval!

Előfizetésesként érdemes arra is gondolni, hogy ha rossz kezekbe került az eszköz, akkor a tolvajok a mi kontónkra telefonálhatnak össze csinos számlát, akár unatkozó ukrán háziasszonyok közérzete felől érdeklődve. Mindegyik hazai nagy szolgáltató weboldalán találunk segítséget ahhoz, hogyan tilthatjuk le a SIM-kártyánkat. Ezt megtehetjük adott szolgáltató értékesítési pontjain, vagy az ügyfélszolgálatok felkeresésével a honlapon megadott díjmentes számokon. Lehetőség van online ellenőrizni a forgalmat is, ha kértünk a csomagunkhoz elektronikus hívásrészletezést, ekkor visszakövethetjük, mely számokat hívták fel a mi nevünkben.

Magát a készüléket letiltani egy fokkal körülményesebb, mert csak az IMEI-szám megadásával tudja elvégezni a szolgáltató, ráadásul aláírt bejelentéssel lehet csak, egy kérvényt kell kitölteni hozzá.

Jelentsük a rendőrségen!

Macerásabbnak tűnik, de másnap megéri a rendőrségen is jelenteni az ellopott készüléket, ha felmerül annak gyanúja, hogy egy illetlen kéz fújta meg. Ugyan nem sokan szeretnek a jegyzőkönyv felvételével bíbelődni, ezzel megadjuk annak lehetőségét, hogy az eszköz netalán egy napon visszatalálhasson hozzánk, ha megtalálják azt.

Szóljunk a munkáltatónak is!

Ha munkahelyi e-mailezéshez, belsős levelezésekhez is használjuk az eszközt, akkor érdemes azonnal jelezni a főnökök felé, hogy eltűnt a készülékünk, ezzel kellemetlen esetektől kímélhetjük meg magunkat. A cég rendszergazdái ezek után megtudják tenni a szükséges lépéseket, akár törölhetik is távolról a céges adatokat.