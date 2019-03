Fontos újítást vezetett be az Instagram

Hamarosan mindenkihez megérkezik az Instagram Checkout, a fotómegosztó app saját vásárlási felülete, ahol a szerződött márkákat az Instagramon belül, mindenféle keresgélés nélkül lehet majd megvásárolni. Az újítás megkönnyíti a vásárolgatást, de fontos adatvédelmi kérdéseket is felvet, főleg, ha tudjuk, hogy a Facebook-csoport milyen lazán kezeli az adatkezelési elveket mostanában.

A Buzzfeed News szerint a Checkout a már korábban is létező termékbeazonosítással együtt fog működni, vagyis rá kell majd kattintani a kis táskára a fotó sarkában, ahol megtaláljuk majd a terméket magát, és a vásárlási lehetőséget is. A rendszeren belül be kell állítani a méretet és a színt, majd meg kell adni a nevet, szállítási címet, e-mail címet és a bankkártya adatait – mindössze egyszer, aztán

utána az app megjegyzi magától.

És itt a probléma: a Facebook adatkezelési botrányai után kicsit visszatetsző egy olyan funkciót kiadni, ami olyan fontos információkat jegyez meg, mint a fizetési adataink. A szándék mögötte nyilvánvalóan az, hogy utána az egykattintásos módszerrel jobban ösztönözzék a vásárlást, hiszen kényelmesebb úgy shoppingolni, hogy nem kell újra és újra beírni mindent, de nem biztos, hogy ezzel annyian fognak élni pontosan azért, mert az Instagram is Zuckerberg tulajdonában áll. Bár lehet egy külön PIN-kódot adni a vásárlási funkciókhoz, ez csak a külső behatásoktól védi meg a fiókot, az adatok jogtalan felhasználásától nem.

Today, we’re introducing checkout on Instagram. When you find a product you love, you can now buy it without leaving the app. 🛍💕https://t.co/o1L5WsfgVE pic.twitter.com/IlVJxOr10x

— Instagram (@instagram) 2019. március 19.