Március végén jön a tűzvihar

Elvileg utálni kéne, de mégis szeretjük az új Call of Dutyt

A Battlefield V ugyan már tavaly ősszel megjelent, még tesztet is írtunk róla, ugyanakkor a többszereplős online lövöldözős játék fejlesztése a boltokba kerüléssel még koránt sem ért véget. Hiányzott például belőle a korábban már beharangozott battle royale mód, ami nélkül manapság szinte nem is készülhet videojáték. A várakozásnak ugyanakkor lassan vége, hiszen a Firestorm (Tűzvihar) névre keresztelt lehetőség egy ingyen letölthető frissítés formájában március 25-én végre bekerül a programba. És hogy pontosan miről is van szó, arról az alábbi videóból kapható meglehetősen akciódús ízelítő.

A battle royale napjaink egyik legnépszerűbb zsánere a játékok világában: a felhasználók online küzdenek meg egymással egy térképen (általában egy szigeten, de a BFV-ben egy hatalmas tűzkör fog folyamatosan szűkülni), olykor két csapatra osztva. A résztvevőknek gyakorlatilag üres kézzel indulva kell felszerelniük magukat, miközben a bejárható terület folyamatosan egyre kisebbé válik. A harc egészen addig tart, amíg egyetlen túlélő marad életben, vagy az egyik csoport utolsó játékosa is kiesett.

A battle royale legnevesebb képviselői az olyan játékok, mint a PUBG, a Fortnite, vagy az alig pár hete megjelent Apex Legends, de az őrületből olyan patinás sorozatok sem akartak kimaradni, mint a Call of Duty vagy a Battlefield. Előbbi tavaly ősszel a Black Ops 4 című epizódban már megadta a játékosoknak amire vágynak, a Battlefield V pedig március végén fogja elhozni a saját verzióját.