Megint izgalmas lett a második világháború

A 2000-es évek eleje óta folyamatos csata zajlik a videojátékok piacán, háborús lövöldözős játékok versengenek egymással. Kezdetben ugye volt a Medal of Honor, később pedig érkezett a Call of Duty, és ezek harcába vert éket a 2002-ben megjelent Battlefield 1942. Idővel a MoH elhullott, a CoD-széria egyeduralmát pedig már csak a Battlefield-sorozat volt képes megszorongatni, ami közel kéttucatnyi folytatásával egyre népszerűbb lett. A legújabb, most megjelent fejezet a Battlefield V, ami visszatért a gyökerekhez: a megunhatatlan második világháborúba.

Bár a Battlefield-széria az elmúlt évek során egyre jobb eladásokat produkált (a csúcs a 2011-es Battlefield 3 lehetett), de a program készítői, a svéd DICE fejlesztőcsapat egyre inkább eltávolodott attól, amiért szerettük őket. Az elmúlt években egymás követték a fiaskók: a Battlefield 4 túl korai megjelenése, a Battlefront 2 problémás loot boxai, és nem szabad megfeledkezni a Battlefield: Hardline-ról sem –

mindegyik elég keményen felhergelte a vásárlókat.

Közben a Battlefield-játékok kiadója, az Electronic Arts sem lopta be magát a játékosok szívébe, ami legfőképp az extra fizetős tartalmaknak, azaz a DLC-knek köszönhető, illetve megemlíthetjük még a SimCity körüli problémákat is. Ez a történet végül odáig jutott, hogy többször megválasztották őket a világ legrosszabb vállalatának, ami elég szép teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy fegyvergyártók és bankok is indulnak a versenyen. Szóval a gamereket jobb nem felbőszíteni, főleg akkor, ha a részvényeket is szeretné magasban vagy legalább stabilan tartani egy kiadóóriás – igen Blizzard, most rád gondolok.

Ebből kifolyólag a Battlefield V megjelenését hatalmas elvárások előzték meg, és ezt érezték az alkotók és a kiadó is: éppen ezért újra visszatértek a második világháborúba, elhagyták a sokak által gyűlölt, fizetős Premium szolgáltatást (aminek megvásárlásával újabb kiegészítőtartalmakat kaphattak a játékosok a megjelenést követő egy éven át), és igyekeztek szinte minden nap videós fejlesztői naplókban nyugtatgatni a közönséget, hogy minden a legnagyobb rendben lesz.

Mostanra kijelenthető, hogy sikerült kiköszörülni a cégek hírnevén esett csorbát, a játék ugyanis legalább olyan szórakoztató lett, mint a 3. rész. Szóval mindenki nyugodjon meg, a Battlefield V jó lett.

A RÉGI DOLGOKBÓL MÁR NEM MARADT SEMMI?

A BFV felhasználja az előző részek jól működő elemeit, de közben próbál visszakanyarodni azon gyökereihez, amik naggyá tették a sorozatot. Az idei Call of Duty-val szemben például tartalmaz egyjátékos kampányt, amiben úgynevezett háborús történetek (War Stories) képében kapuk ízelítőt a második nagy világégés egy-egy ismeretlenebb szeletéből.

Elvileg utálni kéne, de mégis szeretjük az új Call of Dutyt Hiába nincs benne hagyományos single player mód, a Call of Duty Black Ops 4 szórakozttaó játék, ami megéri az árát.

Ellátogatunk Norvégiába, részt veszünk a francia fronton harcoló katonák küzdelmében, valamit az észak-afrikai konfliktus egy-egy pillanatát is újrajátszhatjuk, persze szigorúan csak egy egyszerűbb, látványos lövöldözés szintjén, ahogy azt egy akciódús videojátéktól várható.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Battlefieldet ezúttal is a tálalás, a látvány és a hanghatások teszik kiemelkedővé, amiről a DICE saját fejlesztésű, és azóta már megannyi EA-játékban bizonyított grafikus motorja, a Frostbite 3 gondoskodik. Elég csak a legutolsó játékelőzetest megpillantani, és már sejthető, hogy itt bizony sem robbanásokban, sem hangulatos lövöldözésekben nem fogunk szűkölködni.

Amit ebben a videóban látunk, bár nagyon jól összevágott jeleneteket követik egymást, az tényleg maga a játék, magyarán: ez tényleg így néz ki. De a szemkápráztató akcióorgia mit sem érne, ha a Battlefield V nem tartalmazna egy kivételesen jó többjátékos módot, ami most is szerves részét képezi a csomagnak. Ezen a területen a lényeg nem sokat változott, azaz még mindig hatalmas, akár 64 játékost is megmozgató csatákban vehetünk részt, ahol harckocsikkal, repülőgépekkel és gyalogosan küzdhetünk egymás ellen, miközben különféle célokat kell elérni.

A legnépszerűbb játékmód, a Conquest mellé most kapunk egy Grand Operations nevű játszóteret is, ahol több fázison keresztül, feladatokat teljesítve kell győzelemre segíteni a csapatunkat – lényegében keveredik a Rush, a Conquest és a Frontlines játékmód. Itt is különféle karakter-specializálók közül választva harcolhatunk, tehát megbújhatunk orvlövészként egy ablakban, onnan próbáljuk szedegetve le az ellenfeleket, de akár szanitécként is gyógyítjuk/éleszthetjük újra a bajtársainkat.

Ez utóbbi azért is csábító, mert így képesek lehetünk felvenni a harcot a 15-16 éves, kivételes reflexekkel rendelkező tinikkel, akik úgy tudnak minket fejbe lőni 150 méterről, hogy csak két pixelt látunk belőlük –

így ha csak pontszámgyűjtésről van szó, még simán van esélyünk.

Pontot kapunk a gyógyításért, vagy a fedezékek felépítéséért (ami ráadásul újdonság), ha pedig szerencsénk van, akár le is lőhetünk valakit, ami csak hab a tortán. A csapatjáték mindig is fontos részét képezte a szériának, ám ezúttal még inkább kiéleződik a program ezen aspektusa. A játékosok négyfős szakaszokba tömörülhetnek (fontos, hogy mindig legyen szakaszunk), és egymást támogatva juthatnak el egyik pontról a másikra, lőhetik keresztül magukat az akadályokon. Nem túlzás kijelenteni, hogy amelyik fél szakaszai jobban összedolgoznak, azok végeznek győztesként egy egy kör végén.

MINDEN ESTE HÁBORÚ

A hangulat és a főbb játékelemek tehát maradtak a régiek, de apróbb, jelentős változások történtek az előző részekhez képest, amit a visszatérő játékosok nagy örömmel fogadtak. Újra oda lövünk, ahova célzunk (furcsának hangzik, de a Battlefield 1-ben ez nem így volt), bővült a katonák mozgásrepertoárja: már kúszhatunk háton, sprintelhetünk guggolva, magasból leugorva pedig továbbgurulhatunk.

Ezeknek hála végre ismét olyan érzés lőni, futni és harckocsit vezetni, mint a kiváló Battlefield 3-ban. Kikerült a játékból a sokakat bosszantó spottolás (megjelölhettük az ellenséget, hogy pontosan hol van), visszatértek a jó öreg fegyver- és járműfejlesztések, a különféle fegyverkiegészítések és festések, valamint kapunk napi kihívásokat, amiket többnyire úgy szerezhetünk meg és teljesíthetünk, ha minél többet játszunk egy adott karakterosztállyal, vagy használunk egy bizonyos fegyvert.

Ez a terület is sokkal mélyebb, ezáltal pedig izgalmasabb lett, mint az előző Battlefield-játékban, vagy a Star Wars: Battlefront 2-ben volt. Különösen jó hír továbbá, hogy később további tartalmakra is számíthatunk (mint pl. a Tides of War mód), amikért ezúttal nem szükséges még egy játék árát kifizetni.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy hiába november 20. a Battlefield V hivatalos megjelenési dátuma, a játék egyes elemei csak decemberben vagy jövőre lesznek elérhetők. Ilyen a négyfős kooperatív mód, valamint a manapság nagy népszerűségnek örvendő Battle Royale mód, amit itt Firestormnak hívnak. Még két hetet kell várni az egyszemélyes kampány utolsó fejezetére, a gyakorló lőtérre és a járműfestésekre is, így hiába csúszott októberről novemberre a megjelenés,

mégsem sikerült időben elkészülni a végleges változattal.

Ennek ellenére érdemes beruházni a Battlefield V-be, ugyanis jelenleg is bőven kínál szórakozást azok számára, akiket vonz a virtuális háborúzás. A játék eszméletlenül jól néz ki, a hangulat magával ragadó, és mire megunjuk a jelenleg kínált lehetőségeket, befutnak a további tartalmak, amikért végre nem kell újra fizetni. Veteránoknak és a sorozattal ismerkedőknek is ideális, viszont érdemes hozzá összecsődíteni pár barátot, hiszen együtt játszva jelentősen megnő az élvezeti érték.

Környei Krisztián (Chris)