Furcsa megoldással érkezik az LG első 5G-s okostelefonja

Hivatalosan csak február 25-én, hétfőn kezdődik a 2019-es Mobil Világkongresszus (MWC), ugyanakkor a nagy cégek már a múlt héten aktívan nekiláttak a legújabb telefonjaik bemutatásának. A sort a Samsung kezdte 20-án a Galaxy S10 termékcsalád és a hajlítható kijelzős mobiljának leleplezésével, de az igazi úthenger a hétvégén indult be: láttuk az ötkamerás Nokiát, a szintén hajlítható kijelzős Huawei telefont és az LG is bemutatott két készüléket, amiből az egyik a V50 ThinQ, ami egy meglehetősen furcsa, és még csak nem is kifejezetten új megoldással igyekszik magára vonni a figyelmet.

MIT TUD A KICSIKE?

Ami a hardvert illeti, arra nem nagyon lehet panasz, az LG odatette magát, hiszen a készülék kapott egy Snapdragon 855 processzort, 6 GB RAM-ot és 128 GB háttértárat, míg a kijelző egy 6,4 hüvelykes, 3120 x 1440 pixel felbontásra képes OLED panel, mindehhez az energiát pedig egy 4000 mAh-es akkumulátor biztosítja, ami akár egy teljes napot is kibírhat töltés nélkül.

Az idei Mobil World Congress legfontosabb hívószava az 5G, így a legnagyobb gyártók már most olyan készülékekkel álltak elő, amik az elkövetkezendő években képesek lesznek kihasználni a következő generációs mobilhálózatokban rejlő lehetőségeket. A Samsung bemutatott egy ilyen típusú Galaxy S10 modellt, a Huawei Mate X-ben is van 5G chip, akár csak az LG V50 ThinQ-ban, amiben a Qualcomm féle Snapdragon X50 kapott helyet, így az 5G-s hálózatok elterjedésekor már ez a készülék is képes lesz arra, hogy kihasználja a villámgyors letöltést és egyéb előnyöket ígérő rendszereket.

Az LG viszont más módon is igyekszik felzárkózni a trendekhez, így a V50 ThinQ előlapján már két kamerát találunk: egy 8 megapixeles (f/1.9) szenzort, 80 fokos látószöggel, továbbá egy 5 megapixeles variánst (f/2.2), 90 fokos látószöggel. A hátlapi kamerák száma ugyanakkor három: a központi egység 12 megpixeles (f/1.5), és ezt egészíti ki egy szintén 12 megpaixeles (f/2.4) telefotó, és egy 16 megapixeles (f/1.9) nagylátószögű kamera. Külön piros pont jár továbbá azért, hogy a Nokia 9 Pureview-hoz hasonlóan már itt sincs kitüremkedés a kameráknak a hátlapon, helyette minden szépen belesimul a borításba.

DUPLA KÉPERNYŐ

Mindez nem olyan rossz felhozatal, ugyanakkor édeskevés ahhoz, hogy kitűjön a tömegből, és az LG meglehetősen furcsa „innovációt” választott arra, hogy felkeltse az érdeklődést a V50 ThinQ iránt. A különlegesség az LG Dual Screen, ami egy extra, 6,2 hüvelykes, FHD+ felbontású OLED kijelző, ami csak erre a telefonra csatlakoztatható rá, méghozzá a tátlapon található három tű segítségével.

Ez lényegében egy másodlagos kijelző, ami használható multitaskingra, drag and drop módszerrel az egyik képernyőről húzogathatunk át dolgokat az egyik képernyőről a másikra, illetve a Dual Screenre megjelenítheti a hátlapi kamerák előnézetét, továbbá ennek hála külön kontrollerünk lehet a játékokhoz.

Sokak számára főleg az utóbbinak lehet értelme, a gond csak az, hogy az Asus ezt már közel egy éve megvalósította a kifejezetten mobiljátékra szánt ROG Phone esetében, arról nem is beszélve, hogy ez a megoldás meglehetősen avíttasnak hat a Samsung és a Huawei hajlítható kijelzős megoldásai után.

Az LG V50 ThinQ megjelenéséről és áráról vasárnap este még nem kaptunk hivatalos információt, és bár alapos teszt hiányában még nincs kiforrott véleményünk az 5G képes mobilról, de félő, hogy nem ez a készülék pörgeti majd fel a dél-koreai vállalat gyengélkedő mobilrészlegének az eladásait.