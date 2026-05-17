Bulgária nyerte az Izrael körüli botrányoktól hangos Eurovíziós Dalfesztivált

admin Stéger Dávid
2026. 05. 17. 07:43
Bulgária nyerte meg az idei Eurovíziós Dalfesztivált – számolt be róla a BBC. Az ország idén Dara művésznéven ismert popsztárját indította a versenyen, amelyen Bangaranga című dalával elsöprő sikert aratott.

A bolgár énekes 516 pontot szerzett a döntőben, 173 ponttal többet a második helyezett izraeli előadónál. Az öt legjobban szereplő ország az alábbiak szerint alakult:

  1. Bulgária: Dara – Bangaranga (516 pont)
  2. Izrael: Noam Bettan –Michelle (343 pont)
  3. Románia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me (296 pont)
  4. Ausztrália: Delta Goodrem – Eclipse (287 pont)
  5. Olaszország: Sal Da Vinci – Per Sempre (281 pont)

Magyarország – mint 2019 óta megszokhattuk – ezúttal sem vett részt a versenyen. Elállta a szerepléstől ezútta Spanyolország, Hollandia, Írország, Izland és Szlovénia is, amely országok Izrael részvétele miatt bojkottálták a rendezvényt, a gázai háború halálos áldozatainak magas számára hivatkozva. A dalfesztiválnak idén Ausztria volt a házigazdája, és Bécsben tartották meg, ahol a döntőt megelőzően tüntetések voltak – szintén Izrael szereplése miatt.

Izrael – akrácsak tavaly – idén is a közönségszavazatokból szerezte pontjainak túlnyomó többségét, ami feltehetőleg annak köszönhető, hogy az izraeli állami média szavazásra buzdító kampányt folytatott. A Reuters szerint ez szabályellenes, ezért a verseny szervezői megintették az országot, de büntetésben nem részesítették.

