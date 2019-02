Íme öt kiváló elektromos eszköz városi közlekedéshez

Nagyon sokan gondolkodtunk már azon, hogyan lehetne kiváltani a dugóban álldogálást és a nagyvárosi autózást. Szerencsére erre a modern elektromos jármű felhozatal számtalan megoldást kínál, néhány eszköz hatótávja már a 30 km-t is meghaladja, összecsukhatóak, és akadnak olyan megoldások, amikért egy éves BKV bérlet árát sem kell kifizetni. A RendeljKínait csapata összeszedett öt elektromos közlekedő eszközt, amin érdemes lehet elgondolkodni.

Inmotion V5 elektromos unicikli széria

Az elektromos unicikli egy viszonylag új elektromos járműosztály, amit egy forgókerék és az oldalára rögzített pedálok segítségével mozoghatunk, a testsúlyunk döntögetésével pedig meghatározzuk, milyen irányba forduljon a szerkezet. Őrületes móka, ráadásul ez a legkisebb elektromos járműtípus, így akár az autó csomagtartójába is betehető, vagy könnyedén felvihető bármilyen közlekedési eszközre.

Az Inmotion V5F hatótávja ideális körülmények között 35-40 km, 25 km/órás sebességre képes, a menetteljesítményeiről vagy éppen az akkumulátor töltöttségéről telefonos applikáció segítségével tájékoztat, de képes okosórához is csatlakozni, így akár a csuklónkon is nyomon követhetjük az adatokat. A tetejükön egy kihajtható kart találunk, amivel tolhatjuk a szerkezetet, ilyenkor a motor is rásegít,

így könnyedén be tudunk vele menni akár egy boltba is.

Ellentétben a rollerekkel, az 550 W-os motorral felszerelt jármű kiváló mászóképességgel rendelkezik – A Gellért-hegyre simán felmegy –, akár 20 fokos emelkedőt is képes leküzdeni, így dombos helyen lakóknak megfelelő lehet. A 14 colos kerék szabványos szeleppel rendelkezik, így bármelyik benzinkúton felfújható.

A V5 szériában háromféle modell található: az alap V5, a közepes V5F és a V5+, ezek között az akkumulátor kapacitásában van különbség. Az árazásuk elég változó, egy komolyabb akció keretében 90-100 000 Ft-ért is ki lehet fogni egy V5F-et, de jelenleg 145 000 forintért érhető el.

Segway Ninebot ES elektromos roller széria

Jelenleg az elektromos roller a legnépszerűbb elektromos járműkategória, amihez nagyban hozzájárul a könnyű kezelhetőség, az összecsukhatóság, a Bluetooth kapcsolat segítségével elérhető funkciók – például a tempomat, az energia visszanyerés, a sport mód vagy a lopás gátló –, és a remek bővíthetőség.

A Segway Ninebot ES1 és ES2 például kiegészíthető plusz akkumulátorral, így a hatótáv 40 km fölé vihető, míg a végsebesség a 30 km/órát is eléri. A 8 colos tömör gumis kerekek gondozásmentesek, így a defekt miatt sem kell aggódnunk. Az ES1 első, míg az ES2 első és hátsó lengéscsillapítót kapott, hogy ne rázzák ki a lelkünket, illetve rendelkeznek lámpával, hogy a forgalom többi szereplője is észrevegyen minket.

A menetteljesítményekről nemcsak telefonunk segítségével, hanem a kormányfejbe épített képernyőről is tájékozódhatunk. Az ára modellenként változik, a legolcsóbb Ninebot Segway ES1-et 91 000 forintért hozhatjuk el, ráadásul EU raktárból érkezik, így áfát és vámot sem kell fizetnünk. Pót akkumulátort itt vehetünk a járműhöz, bővebb tesztünket pedig itt tekinthetitek meg.

Inmotion L8 elektromos roller széria

Az Inmotion nemcsak unicikliket, hanem kiváló elektromos rollereket is gyárt. Az L8 széria nagyon hasonló a Ninebot Segway-hez, azt leszámítva, hogy jellemzően a cég termékei minőségben verik a piac többi szereplőjét. A 8,7 Ah-s akkumulátorának köszönhetően a hatótáv ideális esetben itt is eléri a 35 km-t, a végsebessége 30 km/óra, tehát kísértetiesen hasonlít a fentebb bemutatott Segway szériára.

Van azonban egy specialitása, ez pedig az alján elhelyezkedő két kis segédkerék, illetve a fedélzeti kijelző mellől felemelhető húzófül. Mivel a kormányoszlop itt is lehajtható a testre, az Inmotion L8F úgy mozgatható mintha egy bevásárlókocsit tologatnánk, ami nagy segítség ha be akarunk menni egy boltba, vagy olyan helyen tartózkodunk, ahol nem tudunk rollerezni, mégis mozgatnunk kell a szerkezetet.

Az extráknak és a jó minőségnek ugyanakkor ára van, ez a roller 171 000 Ft-ba kerül, de a megvásárlásával minden bizonnyal egy igen időtálló járművel gazdagodhatunk.

Xiaomi M365 elektromos roller

Természetesen nem nagyon létezik olyan lista, amin a Xiaomi ne szerepelne, így nem maradhatott le az M365 sem az elektromos jármű válogatásunkról. Különlegessége, hogy hátul tárcsaféket kapott, így kifejezetten hatékonyan áll meg, illetve gyárilag ennek az eszköznek van a legnagyobb akkumulátora.

A 8,5 colos kerekek felfújhatóak, ami áldás és átok is egyben, hiszen kényelmesebb, mint a hagyományos tömör kerék, cserébe van esély a defektre is. Az akkumulátorok a fellépőben kaptak helyet, ami azt is jelenti, hogy alacsonyan van a súlypont, ami némi plusz stabilitást ad a Xiaomi M365-nek.

Természetesen a szokásos funkciók (fedélzeti komputer, tempomat, applikáció alapú adatlekérés) itt is megtalálhatóak, és ahogy az előzőeknél, itt is létezik egy nagyobb kapacitású modell Xiaomi M365 Pro néven, ami képes akár 45 km-t is megtenni egy feltöltéssel, ráadásul a motorja is ennek a legerősebb, 600 W-os csúcsteljesítményt képes leadni. A sima verziót durván 122 000, míg nagyobb testvérét 165 000 Ft-ért vihetjük haza, a részletesebb tesztet pedig itt olvashatjátok.

Inmotion P2 elektromos bicikli széria

Az elektromos bicikliket jó eséllyel nem kell külön bemutatni az olvasóközönségnek, hiszen ez az elektromos jármű kategória már elég régóta létezik. Ezek közül is kiemelkednek az Inmotion P2 széria darabjai. Jellemzően moped módban működő kerékpárokról van szó, ami azt jelenti, hogy a tekerésre egy elektromos motor rásegít, így a hatótávot a nagyobb akkumulátorral rendelkező P2F esetében akár 160-180 km-re is kitolhatjuk, csak az elektromotort dolgoztatva pedig elmegy 80-100 kilométert is.

A 23 200 mAh-s telep mellé komoly teherbírás párosul, akár egy 120 kg-os tulajdonost is képes mozgatni az eszköz. Az Inmotion P2 széria darabjait tárcsafék lassítja, a végsebességük 30km/óra, a dombmászó képességét pedig 12 fok – ezzel még könnyedén leküzdhető a legtöbb városi akadály.

A hosszú hatótávnak viszont van néhány hátránya: magasabb, 20 kg-os súly, rendkívül hosszú, 13,5 órás feltöltési idő – a P2F esetében – és a test sem összecsukható. Az árazásuk meglehetősen borsos, a kisebbik modellért 210, míg a nagyobbért 285 000 Ft-ot kérnek. Aki pedig megelégszik a kisebb kapacitással és a teljesen elektromos hajtással, az vessen egy pillantást a P1F modellre is.