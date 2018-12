A Google úgy döntött, nem átszervezi, hanem teljesen megszünteti a Hangouts nevű szolgáltatását - a hivatalos indoklás az, hogy más kommunikációs platformokra fordítja a figyelmét. A Google-nél, úgy tűnik, komoly átszervezések vannak, pár hete jelentették csak be a Google Plus bezárását is.

Október elején jelentette be a Google, hogy elbúcsúzik a Google Plus közösségi platformjától, hivatalosan egy biztonsági rés miatt, de valószínűleg inkább azért, mert alig használta valaki, és felesleges volt fenntartani. Most újabb Google szolgáltatásnak mondhatunk búcsút: a Hangouts is távozik a keresőóriás portfóliójából, méghozzá azért, mert

a Google más kommunikációs platformokra szeretné fordítani a figyelmét és az erőforrásait.

A Google Hangoutsnak három fő profilja volt: az instant üzenetküldés, videó chat, valamint az SMS és VOIP funkciók. 2013 májusától beleolvasztották a Google Talkot, és a Google+ Messengert, azóta a keresőóriás első számú kommunikációs platformja volt, egészen mostanáig.

A Google tavaly jelentette be, hogy elkezd fókuszálni a Hangouts Meet és a Hangouts Chat felé, áprilisban pedig azt, hogy ráfekszenek a Chat nevű platformra, ami az Apple iMessage-ével szeretne versenyezni.

A Hangouts appot valamikor 2020-ban törlik el végleg a föld színéről, egészen addig még használható marad.