Fontos fejlesztéssel rukkolt elő a Google

Az új Voice Access Android applikáció lehetővé teszi, hogy azok is hatékonyan és gyorsan használják a telefonjukat, akik korlátozott mozgásképességgel rendelkeznek. Egyelőre még csak angolul működik a hangvezérlésű app, de hamarosan újabb nyelveken is kiadja majd a keresőóriás - addig pedig, aki használni szeretné, nagyon minimális angoltudással is megteheti.

Az applikáció elsősorban olyanoknak nyújt majd fontos segítséget, akik betegség vagy baleset miatt képtelenek rendesen használni az okostelefonjaikat. A hiánypótló alkalmazás angol nyelven működik, és nagyjából annyi a titka, hogy a képernyőt számozott területekre osztja, a számokat pedig csak ki kell mondani ahhoz, hogy mondjuk egy másik applikációt meg tudjunk nyitni. Vannak ezen kívül olyan egyszerű parancsok, amelyekkel az üzenetírás vagy a zenehallgatás válik sokkal könnyebbé. A parancsok listáját a Google támogatói oldalán megtalálhatjuk – elég hozzá minimális angoltudás, de arra viszont azért szükség van, magyarul még használhatatlan az app. A Google saját leírása szerint az olyan betegek életét szeretné könnyebbé tenni, akik például Parkinson-kórban, szklerózis multiplexben szenvednek, vagy ízületi gyulladásuk van, esetleg sérült a gerincük, és lehetetlen számukra, hogy két kézzel használjanak egy okostelefont. Bár trükkök eddig is voltak a hangvezérléshez, a Voice Access az első igazán profi applikáció, ami lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag hozzá se kelljen érnünk a telefonunkhoz ahhoz, hogy használni tudjuk. Az applikáció természetesen teljesen ingyenes, és a Google azt ígéri, hogy az angol nyelvű tesztkiadás után hamarosan más nyelveken is megjelenteti majd. Nagy Nikoletta korábbi cikkei Daganatos betegek leszünk és tönkremegy az emésztésünk, mire eljutunk a Marsig

