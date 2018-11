Így szerezhetsz olcsón steames játékokat

Kezdésnek gyorsan vegyük át, hogy mi is az a Steam: egy online áruház, több ezer PC-s játékkal, emellett egy olyan keretprogram, ami nélkülözhetetlen a megvásárolt játékok futtatásához. A platform emellett közösségi funkciókkal is rendelkezik, és végeredményben egy olyan szoftverről beszélünk, ami manapság nélkülözhetetlen a számítógépes játékok rajongói számára, hiszen sokszor még a boltban vásárolt lemezes játékokat is először a Steamre kell beregisztrálni, hogy elinduljanak.

A Steam idén ősszel volt 15 éves, és a jelentőségét jól bizonyítja, hogy naponta 33 milliónál is több felhasználó lép be a rendszerbe, hogy elindítson valamilyen programot, a havi átlagot tekintve pedig ez a szám már bőven meghaladja a 60 milliót. Manapság csak nagyon kevés kiadó (például a Microsoft, az Electronic Arts vagy a Bethesda) engedheti meg magának, hogy ne legyen jelen az amerikai Valve által üzemeltetett platformon, és túlzás nélkül állítható, hogy

a napjaink PC-s játékainak 90%-a elérhető az online áruházban.

Steames játékokat viszont nem csak az áruházban vásárolva lehet szerezni, a rendszerben aktiválható kódok külső forrásokból is szerezhetők, és komoly üzleti vállalkozások szerveződtek aköré, hogy kielégítsék a felhasználók azon igényeit, hogy a Steam árlistájánál olcsóbban szerezhessenek olyan programokat, amik játszhatók a PC-re letöltött keretprogramon keresztül.

A TÜRELEM LEÁRAZÁST TEREM

Mielőtt rátérnénk a megbízható külső forrásokra, érdemes tisztában lenni azzal is, hogy magán a Steamen is rendszeresen vannak akciók, évente minimum négyszer (minden évszakban egyszer), de előfordul, hogy ennél többször is. A cikkünk írásának pillanatában például javában tart a 2018-as őszi leárazás, aminek keretében nem ritkák a 60-80%-os leértékelések. Csak a példa kedvéért: az Assassin’s Creed Origins például csak 24 euró, míg a Final Fantasy XV csak 25, és a Dragon Ball FighterZ is csak 25 euróba kerül.

Ezek persze csak a nagynevű, AAA-kategóriás játékok, az ilyen alkalmak során nem ritka, hogy már 5 euróért is kiváló programokat lehet bezsákolni. Érdemes tehát türelmesnek lenni, félretenni egy kis pénzt, ugyanis háromhavonta minimum egyszer lesz olyan alkalom, mikor kiváló akciók várják az embert. Érdemes például készülni a karácsonyi időszakra is, lévén akkor is lesznek leárazások a Steamen dögivel.

MEGBÍZHATÓ KÜLSŐ FORRÁSOK

Ahogy azt korábban említettük, jóárasított steames játékokat külső forrásból is lehet vásárolni, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy honnan, ugyanis sokan kereskednek lopott kódokkal, amikről ha kiderül, hogy eltulajdonították őket, akkor az általuk megnyitott játékok hiába kerülnek be a profilunkba, utólag törlésre kerülnek, és ebben az esetben már csak futhatunk a pénzünk után. Akadnak viszont megbízható és legális források, ahonnan bátran lehet vásárolni. Mi az alábbiakra esküszünk: