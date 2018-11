Három nap alatt hárommillióan álltak be szörnyvadásznak

Húsz éve erre vágytam, most végre nekem is lehet egy

November 16-án jelent meg a Nintendo Switch konzolra a Pokémon-játéksorozat legújabb része, a Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (a két verzió abban különbözik, hogy melyik zsebszörnyet kapjuk a kaland elején), és a The Pokémon Company a mai nap folyamán a Twitteren jelentette be, hogy

három nap alatt hárommillió példány kelt el belőle.

Az új Pokémon-játék az első a sorozatban, ami a Nintendo legújabb konzoljára jelent meg, és a tartalmát tekintve nem sokban különbözik a korábbi részekről: egy feltörekvő karaktert irányítva kell zsebszörnyekre vadászni, begyűjteni őket, majd a fejlesztésükkel legyőzni a konkurenciát és a játék legjobbjává válni.

A 3 millió példány persze nem tűnik soknak a Red Dead Redemption 2 eladásaihoz képest, de nem szabad elfelejteni, hogy ez a program csak Switchre jelent meg, amiből a tavalyi debütálása óta nagyjából 21 millió kelt el világszerte. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok 14%-a beszerzett belőle egyet a megjelenést követő három napban – ez pedig kiváló eredmény, és még csak a kezdet.

A játék megjelenése ráadásul nagyon jó hatással volt a hibrid (egyszerre asztali és hordozható) konzol eladásaira is, Japánban például megháromszorozódott a kereslet a Nintendo Switch iránt: november 12-18. között 180 585 darab talált gazdára, míg a megelőző héten ez a szám mindössze 53 385 volt. A szigetországban 664 198 Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! kelt el három nap alatt, a maradék 2,3 milliót a világ többi részén sikerült értékesíteni.