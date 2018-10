Ha szereted az amerikai focit, ezt a játékot imádni fogod

Évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban az amerikai foci, amit ugyan elsőre nem könnyű befogadni a bonyolult szabályok miatt, de ha valaki megérti az NFL lényegét, az könnyen azon kaphatja magát, hogy beszippantja minden egyes meccs. Így van ez jelenlegi tesztalanyunk a Madden NFL 19 esetében is, ami igyekszik felzárkózni az Electronic Arts kiadó olyan, hasonszőrű, de jóval népszerűbb sportjátékai mellé, mint a FIFA vagy az NHL.

Mint minden folytatás esetén, úgy itt is az a legnagyobb kérdés, vajon megéri-e ismét leperkálni 60 dollárnak/eurónak megfelelő összeget a friss epizódért, azaz újít-e annyit a játék, hogy lecseréljük a tavaly ilyenkor megjelent, előző programot. Elöljáróban elmondhatjuk, hogy ilyen téren elég felemás a végeredmény, hiszen a fejlesztők újítottak is meg nem is: a jól bejáratott alapokon szinte semmit nem változtattak, de az kétségtelen, hogy még tovább csiszolták azokat a részeket, amiket eddig is szerettünk.

MINT A VALÓSÁGBAN

A sportág sajátosságai miatt mindig fontos volt, hogy a lehető legélethűbb mozdulatokat és játékosreakciókat láthassuk viszont a képernyőn, ami végre meg is valósul, hiszen a FIFA-sorozatból átemelt Real Player Motion technológia itt is kiválóan megállja a helyét. Ahogy a való életben, úgy itt is ellenfeleket megszégyenítő cselezésekkel tudunk operálni, ha tisztában vagyunk a megfelelő billentyű- vagy gombkombinációkkal – persze csak akkor, ha észrevesszük a lyukat a másik csapat védelmén.

Emellett a látványvilágra sem lehet panasz, hiszen a legendás Battlefield-részekből már jól ismert Frostbite játékmotor duruzsol a Madden NFL 19 alatt, ami köztudottan jó hatással van a játékon belüli fizikára is. Ennek hála már majdnem olyan érzésünk támadt, mint a nemrég tesztelt NBA 2K19 esetén, ahol a valódi meccsek hangulatát hozta vissza az igencsak élethű látvány.

Kezdőknek viszont nem annyira jó hír, hogy a korábbi részekhez viszonyítva lényegesen nehezebb lett a játékosok közti passzolás, ahol nagyon fontos, hogy pontosan milyen dobást végzünk el csapatunk dobójátékosával. Természetesen minél többet gyakorlunk, annál jobban megy majd ez is, de azért el tudtunk volna képzelni egy olyan szekciót, ami szájbarágósabban segít a tapasztalatlanabb játékosoknak.

A FOCI FORMÁI

Az EA egyik jó szokása az elmúlt évekből, hogy egyjátékos kampányra hajazó történetet is ad a sportjátékaihoz, és ez alól nem kivétel a Madden NFL 19 sem, ahol a múlt évben megismert Longshot kampány folytatódik. Összesen két cselekményszálon fut a történet, hiszen Devin Ware és Colt Cruise robog tovább a világhírnév felé. Leginkább a megrögzött amerikai foci rajongóknak ajánljuk ezt a szekciót, hiszen leginkább ők képesek arra, hogy türelmesen végigvigyék a viszonylag gyorsan elfáradó sztorit.

Lényegesen izgalmasabb lehetőségeket kínál a Franchise és az Ultimate Team rész, amikkel könnyedén elmerülhetünk a sportág rejtelmeiben és komplexitásában is. Ha szeretnénk újra a világ tetején lenni, azaz megnyerni a legnagyobb elismerésnek számító Super Bowlt, akkor mindenképpen bele kell vetnünk magunkat a Franchise módba, ahol a klasszikus menedzserjátékokat megszégyenítő módon

a legapróbb részletekre kiterjedően állíthatjuk össze a csapatunkat.

Itt akár azt is megadhatjuk, hogy milyen stílusban szeretnénk játszani, és ha van olyan játékos, aki passzol az elképzeléseinkhez, akkor le is igazolhatjuk magunkhoz. Külön jó hír, hogy a csapattagokat továbbra is fejleszthetők, ami a szezon előrehaladtával még ütőképesebb alakulatot eredményez.

Álomcsapatunkat az Ultimate Team módban is összeállíthatjuk, viszont itt az NBA 2K19-hez hasonlóan vagy rengeteg játékidőt szánunk a különböző kártyák kifarmolására, vagy mélyen a pénztárcánkba nyúlunk, ami nem túl szép húzás a kiadó részéről. Éppen ezért csak a legnagyobb rajongóknak ajánljuk ezt a lehetőséget, akik ismerőseikkel, vagy egyedül is képesek teljesíteni a legkülönbözőbb kihívásokat.

FŐLEG RAJONGÓKNAK

Végeredményben elmondható, hogy a Madden NFL 19 több szempontból is jobb, mint a tavalyi rész, viszont a program komplexitása okán egyre inkább rétegcímként lehet ezt a sorozatot definiálni. Éppen ezért a sportág rajongóinak kiváló választás lehet, viszont a szimplán csak a sportra vágyó játékosoknak érdemesebb más EA-címeket választani, mondjuk a FIFA vagy az NHL legújabb részét.