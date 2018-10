Világszerte leállhat az internet a következő két napban

Most hasad meg és születhet újjá az internet

Napjainkban már milliárdnyian függenek az internettől, legyen szó munkáról vagy szabadidős kikapcsolódásról, ám az elkövetkező két napban van rá esély, hogy rövid időre meg kell tapasztalnunk a világháló nélküli életet.

Az Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) nevű szervezet október 11-én frissíti azt a titkosító kulcsot, amit az internet egyik legfontosabb alapköve, a Domain Name System (DNS) használ. A DNS gyakorlatilag az internet telefonkönyve: amikor beírunk egy webcímet, a rendszer azt átfordítja a böngésző számára értelmezhető IP-címmé.

A titkosítási kulcs frissítésének ideje alatt ezért a világ minden táján fenn áll annak lehetősége, hogy a netezők nem tudnak hozzáférni weboldalakhoz. Nagy valószínűséggel olyan hibaüzenet fogad majd minket, ami szerverhibára utal. Ezeket a következő két napban tapasztalhatjuk.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy változatos módokon merülhetnek fel a hibák: lesznek, akiknél csak a szokásosnál lassabban töltődnek be oldalak, vagy problémákat tapasztalhatnak hálózatra való csatlakozáskor. Az is lehetséges, hogy ebből mit sem tapasztalunk, mert a weboldalak adminisztrátorai a cachelt, azaz a gyorsítótárba mentett verziót teszik elérhetővé oldalaikon a következő két napban.

Az ICANN a nagy frissítés előtt teszteket is végzett, hogy a váltás minél problémamentesebb legyen. A szervezet várakozásai szerint a világ internethasználóinak mindössze egy százaléka tapasztalhat teljes netleállást, ami bár kevésnek tűnik, valójában 36 millió embert jelent. A problémákat tapasztaló személyek nagy valószínűleg azok lesznek, akiknek az internetszolgáltatójuk nem készült fel előzetesen a váltásra.