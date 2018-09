Teljesen átalakult a legjobb böngésző

Pár napja írtunk róla, hogy tízéves lett a Google Chrome böngésző, ami az elmúlt évtizedben a cég egyik legsikeresebb szolgáltatásává vált, és ma már magasan uralja a böngészők piacát. Az már a nyár végén sem volt túlságosan nagy titok, hogy ez alkalommal valami meglepetéssel is készülnek a fejlesztők, méghozzá egy új dizájnnal és kezelőfelülettel.

A fejlesztőknek szánt, nem stabil verzióban már augusztusban is előhívható volt az új külső, amivel kapcsolatban a Google most hivatalosan is bejelentette, hogy mindenki számára megérkezik a Chrome 69-es verziójával, nemcsak az asztali böngészős, de a mobilos változatokba is. A frissítés ennél természetesen tartalmasabb, az új dizájnon felül a 69-es kiadás új omniboxot (böngészősávot), fejlettebb jelszókezelőt, pontosabb automatikus kitöltést és több biztonsági fejlesztést is kapott.

A frissített kezelőfelületet korábban már mi is bemutattuk, ahogy a cég egyre több szolgáltatását, ezt is a Material Design formanyelv szerint tervezték, annak is a modernebb elveit követi. Kerekített formák, frissített ikonok és új színpaletta jellemzi a böngészőt, a menük felépítése is egyszerűsödött.

A Chrome „omniboxnak” hívott címsávjának különlegessége, hogy nemcsak a látogatni kívánt weboldalak címét gépelhetjük be, de egyben rögtön a kereséseket is lefuttathatjuk anélkül, hogy megnyitnánk a Google keresőjét. Mostantól már kérdéseket is begépelhetünk, amire rögtön kidobja majd a válaszokat a szoftver.

A böngésző emellett pontosabban tölti ki a jelszavainkat, a címeket és kártyaadatokat az egyes űrlapokon, azokat az információkat, amiket elmentettünk a Google-fiókunkhoz, ezeket közvetlenül egy menüből is elérhetjük.

A jelszókezelő is fejlődött: amikor új jelszót kell megadnunk egy oldalon, a Chrome asztali böngészős verziója felajánlja, hogy generál nekünk egy egyedi karaktersort, amit képes megjegyezni is. Személyre szabhatóság terén is újabb eszközöket kapnak a felhasználók: az új fül megnyitásakor megjelenő panelre kedvenc weboldalaik ikonjait helyezhetik, vagy hátteret állíthatnak be.

MÁSRA FIGYELMEZTET

Már a Chrome 68-as verziójába bekerült az a változás, hogy a böngésző jelzi a netezőnek, ha olyan weboldalra tévedt, ami nem alkalmaz megfelelő titkosítást. Ezzel egy korábbi gyakorlatát változtatja meg a keresőóriás: nem a biztonságos oldalakat jelöli, hanem épp az ellenkezőjét, a nem biztonságosakat címkézi fel. A jövőben pedig pirossal is kiemeli számunkra a „nem biztonságos” jelzést, ha elkezdenénk bejelentkezési adatokat megadni a kérdéses weboldalon.

Mindezeken felül közel 40 biztonsági javítást is elvégzett a Google, és számos új eszközt tett elérhetővé a fejlesztők számára.

A böngésző 69-es verzióját a Chrome beépített frissítőjén keresztül, vagy közvetlenül a google.com/chrome cím alatt tölthetjük le.