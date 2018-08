Hipós kamuvideó miatt forrong az internet

Egyre komolyabb baromságokat találnak ki a youtuberek azért, hogy látogatottságot szerezzenek maguknak: a legfrissebb őrület a hypóban fürdés lehet, ami nagy valószínűséggel az eddigi legveszélyesebb minden kihívás közül.

Egyre veszélyesebb az őrület, amiben Will Smith is részt vett

Mindig kiderül, hogy igencsak alacsony az a bizonyos kerítés: a youtuberek egyre durvább dolgokat vállalnak be annak érdekében, hogy növeljék az egyébként egyre magasabb ingerküszöbbel rendelkező nézőik számát, sőt, a hülyeség és a komplett életveszély skáláján mozgó kihívások is egyre gyakoribbnak tűnek. A legutóbbi ostobaság a mosóporevés volt, ami egész egyszerűen arra sarkallta a felhasználókat, hogy szopogassanak el egy kapszulányi mosóport. Carmie Sellitto youtuber viszont most látszólag ennél is messzebb ment: fehérítőben mártózott meg, ami nagyon maró hatású szer, és egyáltalán nem ajánljuk senkinek, hogy kipróbálja.

this is the dumbest shit i ever done pic.twitter.com/QBTuYi9zJU — carmie sellitto (@touchdalight) 2018. július 29.

Éget, mar, megvakít

A fiatal srác ezúttal nem Youtube-ra, hanem Twitterre töltötte fel az eszement videót, amin eléggé úgy tűnik, mintha maró hatású fehérítőben fürdene. A köznyelvben csak hypónak emlegetett nátrium-hipoklorit vizes oldat attól függően okoz bőrsérüléseket, hogy mennyire higítja az ember, ha nincs megfelelő arányban vízzel enyhítve, akár égési sérüléseket is okozhat. Ez látszik egyébként a videón is, Sellitto teljesen hatásosan ábrázolja, hogyan nézne ki a bőre, ha hypóba feküdne.

A maró hatáson kívül a tömény és csak gyengén vizezett nátrium-hipokloritban már csak azért sem érdemes megfürödni, mert a belélegzése is mérgező: az erős klóros levegő károkat okozhat a tüdőben. A videóban a srác még a fejét is beledugja a hypós fürdőbe, ez meg aztán már tényleg elborult dolog, mivel szembe kerülve az anyag látásromlást és vakságot is okozhat.

Kamu volt az egész, de ez nem segít sokat

Persze Sellitto egy későbbi videóban megmagyarázta, mennyire kamu volt az egész hypós fürdő, és azt is nehezményezte, hogy a rajongói kinézték volna belőle, hogy tényleg ennyire hülye, és belefekszik egy kád fehérítőbe. A probléma azonban nem ez, sokkal inkább az, hogy a youtuber csatornáját követő fiatalok akár el is tanulhatják a hülyeséget a példaképüktől, és ha lemaradnak arról az infóról, hogy az egész kamu volt, akár tényleg meg is fürödhetnek hypóban. Talán merésznek tűnhet, de tényleg működik a birkaeffektus, elég csak a mosóporos kihívásra gondolni.

A youtubert egyébként ezért saját rajongói is kritizálták, ő azonban nem igazán érzi a vállára nehezedő felelősséget. Csinált egy magyarázó videót is, ezt már Youtube-ra, amiben elmondja, mennyire kamu volt az egész hypo-dolog, és hogy a testvére barnulást segítő krémjével idézte elő magán a vörös foltokat, de végig egyértelmű, hogy nem érti, miért kapja ezt a rengeteg negatív kommentet. Reméljük, azért ebből nem lesz akkora divat, mint a mosóporevésből, vagy például az #inmyfeelingschallenge-ből, ami már odáig fajult, hogy emberek guruló autójukból pattannak ki, hogy táncolhassanak egy Drake-számra – erről itt írtunk már bővebben.