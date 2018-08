Minisorozatot készített az állatszexről, most óriáspéniszű bogarat neveznek el róla

Isabella Rossellini minisorozatát Zöld pornónak hívják, és pont arról is szól, amiről a neve enged következtetni: az állatok szaporodásáról. Biológusoknak úgy megtetszett a filmművészeti alkotás, hogy egy Borneón frissen felfedezett bogárfajt neveztek el a színésznőről.

Isabella Rossellini Zöld pornóját megnézni mindenképpen élmény, ha más nem is, némi ismeretterjesztéssel is fűszerezve. A színésznő 2008-ban indította útjára a minisorozatot, ami három évadot élt meg, mindegyik évad más tematikát járt körül. A fő fókusz azonban végig az állatszex és -szaporodás maradt, ami, lássuk be, nem egy mindennapi, de mindenképpen fontos témája a biológiának.

Hasonlóan gondolkodhatott a Leiden Egyertem kutatócsapata is Menno Schilthuizen professzor vezetésével, akik 14 új tarbogárfélét fedeztek fel Borneón, és úgy döntöttek, hogy az egyiküket a színésznőről nevezik el. A Ptomaphaginus isabellarossellini nem véletlenül kapta a nevét a zöld pornó királynőjéről: a mindössze 4 milliméter hosszú bogár testméretéhez képest óriási, ostorszerű pénisszel rendelkezik. A nőstény sem kevésbé extrém egyébként: neki is van szívószálszerűen üreges ostora a testén belül, amelynek a végén spermatartó zacskó található.

Ennek az ide-oda kacskaringózó járatnak és a zacskónak köszönhető, hogy a nőstény képes megválogatni, kitől akar utódot: hiába kényszerítik az erősebb hímek közösülésre, a zacskóból csak azokat a hímivarsejteket veszi elő, amelyeket szeretné. Elég furcsa módszer, de úgy tűnik, a Ptomaphaginus isabellarossellininek működik.

Rossellini, aki egyébként állatvédelmet tanul jelenleg mesterszakon, nagyon büszke arra, hogy elnevezték róla a bogarat, és egy közleményben azt mondta, jobban örül neki, mintha megnyerte volna az Oscart.