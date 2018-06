Nyaralni indul? Ezek az appok kellhetnek a mobiljára!

Ha európai uniós országba utazik, bátran használja a Google Térképet vagy a Waze-t, hiszen ezekben az országokban tavaly óta nincs roaming, a hazai mobilinternetes adatkeretének terhére internetezhet Magyarországon kívül is. Ez azt jelenti, hogy nincs akadálya a megszokott mobilnetezésnek, be lehet izzítani a jól ismert térképappokat. Ugyanakkor arra érdemes figyelni, hogy a közeli országok közül nem mindegyik tagja még az Európai Uniónak, például Bosznia-Hercegovina vagy Szerbia, ahol így jóval drágább tarifával mobilozhatunk.

A HAZAI SZOLGÁLTATÓK ALKALMAZÁSAI

Ki tudja, mi mindent kell ügyintézni, például extra adatcsomagot rendelni az út során: ezt a legegyszerűbben a szolgáltatók hivatalos alkalmazásain keresztül tehetjük meg. Ha nem működne, egy alternatív, külföldről hívható számon érhetjük el az ügyfélszolgálataikat.

Magyar Telekom: applikáció (iOS, Android), contact center: +36 30 3444 888

Telenor: applikáció (iOS, Android), contact center: +36 20 200 0000

Vodafone: applikáció (iOS, Android), contact center:+36 70 7001 270

ÍGY A CIRILL ÉS ÁZSIA BETŰK SEM OKOZNAK MAJD GONDOT

Rengetegen ismerik és használják, de talán még mostanában sem tudja mindenki, hogy a Google Fordítója bizony napjainkra már elképesztően jól használható. Ha a használni kívánt nyelveket előre letöltjük az app menüjében a készülékre, elég jól lehet használni offline is.

Nem feltétlenül kell kézzel begépelni a szöveget, a mikrofonon keresztül az alkalmazás szövegfelismerőjét is használhatjuk, vagy ha idegen karakterekkel írt szöveget látunk, azt a telefon kamerájával fordítja le számunkra. Ha valaki beszél angolul, és egyéb nyelvről szeretne fordíttatni, érdemes az angolt kiválasztani célnyelvként, hiszen így sokkal jobban teljesít a Google Fordítója.

A Google Fordító letöltése Androidra és iOS-re.

OFFLINE TÉRKÉP INGYEN

Ha spórolnunk kell a mobil adattal, kifejezetten jól jöhet a Here WeGo navigáció, amely a világ csaknem minden országában használható offline is. A térképek letöltése nyilván foglal tárhelyet a telefonunkon, de ez csak akkor jelentősebb méretű, ha egy olyan kontinensnyi ország térképére van szükségünk, mint mondjuk az Egyesült Államok.

A Here WeGo letöltése Androidra és iOS-re.

TÚRATÉRKÉP A NAGYVÁROSOKBÓL MENEKÜLÉSHEZ

A Waze és a Google Térkép remek szolgálatot tesznek autópályán, országúton vagy nagyvárosban, ugyanakkor nem sokra megyünk velük az erdőben vagy egy mező közepén túrázva. Itt jön a képbe a remek Outdooractive app, amit kifejezetten túrázóknak, hegymászóknak, síelőknek és egyéb kültéri sportot űzőknek találtak ki.

Nemcsak a magyar, de rengeteg külföldi turistaút, ösvény, turistaház, hütte, sípálya és hasonló objektum van az adatbázisában, és a városban sem kell kikapcsolni, mert az utcákat is látni fogjuk benne.

A magyar felhasználók számára bónusz, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség remek online túratervezőjében összeállított teljes túrák ebben az appban automatikusan megjelennek: ha otthon a PC-n mindent gondosan megterveztünk, elegendő csak rányomni a navigáció indítására. Az offline haszálatot csak a néhány ezer forintos fizetős verzió támogatja, de még azt megvenni is jóval olcsóbb egy különálló túra-GPS-nél. Kissé zavaró gyengéje az alkalmazásnak, hogy egy-egy menüpontot elfelejtettek benne magyarítani, ezeket németül jeleníti meg.

Az Outdooractive letöltése Androidra és iOS-re.

FIZESS A MOBILODDAL AKKOR IS, HA ITTHON NEM SZOKTÁL!

Retteg attól, hogy ellopják a bankkártyáját, amíg a tengerben lubickoltok? Mi lenne, ha csak egy második kártyát vinne magával a strandra, amire csak egy kevés összeget tölt fel, ráadásul nem történik tragédia, ha ellopják? Ebben segíthet a Revolut, egy remek mobilfizetős startup fejlesztése.

A Revolut évente gyakran hirdet meg ingyenes regisztrációs időszakot,

de ezen kívül is néhány euróért meg lehet rendelni tőlük egy feltölthető egyenlegű bankkártyát, amelyhez persze egy NFC-s fizetést támogató mobil alkalmazás is jár. Ha pénzt töltünk a revolutos egyenlegünkre, és ilyen telefonunk van, akkor a megfelelő terminálokon akár okostelefonnal is fizethetünk az egyenleg terhére – tehát nem kell magunkkal vinnünk az esti bulizáshoz feltétlenül a bankkártyát sem. Ráadásul sok esetben a hagyományos bankoknál kedvezőbb áron lehet valutát felvenni a Revoluttal.

A Revolut letöltése Androidra és iOS-re.

ÓVD MEG AZ ADATAID AKKOR IS, HA GAGYI A WIFI A SZÁLLODÁBAN!

Sajnos a wifin történő internetezés sok esetben nem biztonságos, elég sok apartmanban, de akár szállodában is elavult, vagy nem biztonságosan használt wifirouterek üzemelnek. Ez azért baj, mert így akár rossz szándékú vendégek, vagy kimondottan erre szakosodott bűnözők is ellophatják az adatainkat, például felhasználóneveket, jelszavakat, bankkártyaszámokat, miközben a helyi wifin keresztül netezünk.

Ezt megelőzendő, érdemes virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolatot létesíteni bármilyen tevékenységünk előtt, ez ugyanis titkosítja az adatforgalmunkat. Bár 100%-os védelmet ez sem nyújt, ha valaki nem titkos ügynök, hanem egy átlagos nyaraló, valószínűleg a védelemnek ez a szintje számára elég lesz. A svájci ProtonVPN egy megbízható hátterű cég, amely ilyen VPN szolgáltatást biztosít.

Üzleti modelljük értelmében ingyenes alapszolgáltatást kínálnak,

ennek a sebessége azonban le van korlátozva, leginkább e-mailezésre és chatelésre elegendő, a havi néhány eurós csomag azonban több eszközön is teljes sebességű netezést tesz lehetővé, akár az összes családtag mobil eszközét le lehet védeni vele. Egyedül arra kell figyelni, hogy a regisztráció során ne éves, hanem normál havidíjas csomagot válasszunk, amit a nyaralás után akár le is mondhatunk majd.

A ProtonVPN letöltése Androidra, a honlapon pedig az iOS-es használat beállításai is elérhetők.

MEGMONDJA A TELÓD, HOGY MELYIK HEGYET LÁTOD!

Egyelőre csak Androidra érhető el az olasz fejlesztésű PeakLens alkalmazás, ami a mobil helyadatok mellett gépi látást és mesterséges intelligenciát használ a körülöttünk lévő hegyek beazonosítására.

Első indítását követően az app arra kéri a felhasználót, hogy a mozgásérzékelő szenzorok kalibrálása érdekében egy rövid ideig térbeli nyolcasokat írjunk a levegőbe telefonunkkal. Ha az alkalmazás betájolta magát, a telefon kameráján keresztül megmutat minden közelben lévő hegycsúcsot, föléjük írja a neveiket és a pontos magasságukat is. Extra funkcióként látványos képeket is rögzíthetünk az appból ezekkel az adatokkal, hogy az ismerősök is láthassák az Instagramon, pontosan merre is járunk.

A Peaklens letöltése Androidra (iOS-en a PeakFinder AR nevű, hasonló appot érdemes kipróbálni).

TUNINGOLD FEL AZ INSTÁS FOTÓIDAT!

Csodálkozol, hogyaz instagramos ismerőseid hogyan tudnak a telefonjukkal olyan pazar képeket lőni, amiket több tucat ember szokott lájkolni? Egyszerű, valószínűleg hajlandóak időt szánni az utómunkára, és az Instagram beépített szűrői helyett szofisztikáltabb megoldást alkalmaznak.

Erre van a Snapseed, ami az egyik első iPadre készült fotómanipuláló alkalmazás volt, de megvette őket a Google, így nem meglepő, hogy már Androidra is elérhető. Gyakorlatilag minden dolgot el lehet végezni vele, amire egy online használt fotó esetében szükség lehet. Az sem baj, ha nem vagyunk tisztában az olyan szakkifejezésekkel, mint a szaturáció vagy a vignettálás, hiszen az eszközök használata közben azonnal látjuk is a hatásukat. Az app ingyenes, és egy teljesen átlagos, vagy akár kissé rossz fotóból is remekművet lehet faragni vele egy kis kreativitással, és már lehet is megosztani a képet.

A Snapseed letöltése Androidra és iOS-re.

