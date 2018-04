Látványos újdonságokkal mér csapást a Snapchatre a Facebook

Két új látványos újdonság jön a Facebookra: a 24 óráig fennmaradó Stories (azaz Történeteknél) fog megjelenni a felhasználóknak a következő hetekben fokozatosan.

Az egyik a már Instagramról is ismert Boomerang másolata, azaz egy végtelenített minivideo, amely egy pár másodperces felvételt ismételget újra és újra. Ugyan a Facebook beépített kamerájánál eddig is volt egy hasonló funkció, de nagyon nem működött megfelelően, így vélhetően most a cég kezében lévő Instagramról emelik át a jól működő kódot.

A másik újdonság a konkurens Snapchatről lehet ismerős: háromdimenziós elemeket rajzolhatunk a fotókra, az beépül és idomul a valóságos környezethez.

Egy egyszerű eszközt akartunk adni a felhasználóknak a kiterjesztett valósággal, így rajzolhatnak az őket körülvevő világba”

– mondta John Barnett a Facebook termékmenedzsere a TechCrunch-nak.

A rajzokat a felvétel rögzítése előtt, de akár közben is megalkothatjuk, sőt, ha a képernyőn kívülre csúszunk, egyszerű zoomolással, két ujjal kisebbre vehetjük a méretet. Az app érzékeli az olyan sík felületeket is, mint a fal vagy egy asztal lapja, ezekre automatikusan “illeszkedik” a rajz.

Mark Zuckerberg az AR-effekteket, azaz a kiterjesztett valóságos, 3D-s effekteket és szűrőket tavaly áprilisban, a fejlesztői konferencián jelentette be.

Kiemelt fotó: Christophe Simon/AFP