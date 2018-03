Több mint 2,2 milliárd ember: ennyien vannak fenn a közösségi oldalon. Minden idők legnagyobb adatkezelési botrányának fényében jó ha tisztázzuk azokat az égető kérdéseket, mint hogy hol vannak az adataink, ki fér hozzá, és mi lesz, ha töröljük magunkat a közösségi oldalról.

Ötvenmillió amerikai választópolgár adatait töltötte le egy óvatlan pillanatban egy választási tanácsadó cégnek egy egyetemi kutató – derült ki egy hete. Aztán a történetet pontosították: a kutató korábban megkapta a Facebooktól 57 milliárd barátság adatait. És akkor arról az – álhírnek bizonyuló – értesülésről nem is beszéltünk, hogy a Facebookot használná az amerikai bevándorlási hivatal is az emberek vegzálására.

Ilyenkor csak felmerül, hogy mégis mit tud rólunk a Facebook?

HOL VANNAK AZ ADATAIM?

Ez ugye nem komoly kérdés? Amellett, hogy bejelölgettük a barátokat és ismerősöket, ami kezdésnek elég lenne, még a Facebook termékeit használjuk csevegésre is. Ennyiből egy sokkal bénább cég is meg tudna állapítani dolgokat.

Emellett lájkolással és a Facebook kommentelés használatával további információkat adunk a cégnek. Ezt még akkor is tesszük, ha nem is a közösségi oldalon vagyunk. Minden like gomb a Facebook egy kis gyarmata.

Mostanra ráadásul beismerték kis pironkodással a Facebooknál azt is, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül gyűjtöttek híváslistákat és címjegyzékeket az androidos appjaik.

Zuckerbergnek az amerikai kongresszus előtt kell felelnie Számot kell adnia: mégis mi történik immár 2,2 milliárd ember magánéletével, és manipulálták-e a Facebook-fehasználók adataival a 2016-os elnökválasztást?

KI FÉR MÉG HOZZÁ EZEKHEZ AZ ADATOKHOZ?

Erre rajtunk kívül egy amerikai és egy brit parlamenti vizsgálóbizottság is kíváncsi, és valószínűleg vannak még páran, akiket ez foglalkoztat. A The Observer által megszólaltatott szivárogtató szerint a Palantir nevű privát hírszerző és elemzőcég egészen biztosan.

Ami nekünk felhasználóként még fontosabb, hogy a facebookos appok is adatok garmadát kérhetik le rólunk. Érdemes legalább az appok között rendet vágni, attól könnyen úgy érezhetjük, hogy tettünk valamit. Az engedélyezett appok listáját a beállítások között találjuk.

IDE NEKEM MINDEN ADATOM!

Van ilyen lehetőség, a beállítások oldalon van az apróbetűs részben egy link. Az adataink nem válnak azonnal letölthetővé, de maximum egy nap múlva kiküldi a Facebook a letöltési linket. A végeredmény egy nagy zip fájl lesz, amiben néhány weboldal és az összes fotónk, videónk található.

MI VAN A ZIPBEN?

A Photos és a Videos mappa biztosan magas nosztalgiaértékű. Ez rejti az összes képet, videót, amit a Facebook hozzánk tud kapcsolni. Még tanulságosabb a Messages nevű fájl tartalma, ami a regisztrációnk óta lezajlott összes chatbeszélgetést tartalmazza. Ha a partnerünk már törölte magát, akkor egyszerűen csak Facebook User névvel jelenik meg a listában, a beszélgetés tartalmából pedig tippelgethetünk, hogy mégis ki volt az.

Végül pedig a Security fülön megnézhetjük a Facebook infrastruktúrával ápolt kapcsolatainkat. Az összes IP-címünk megvan a listában, amiről az oldal tud. Belépési adatok nagyjából két-három évre visszamenően. Valós és tippelt helykoordináták cellainformációk és wifi alapján.

Az utolsó talán izgalmas fül a Friends nevű. Itt nem csak a jelenlegi facebookos barátainkat találjuk meg, hanem azokat is, akiket töröltünk (dátummal!), valamint a követőinket és a követetteinket. Ez a lista tartalmazza a legalján azt is, hogy a Facebook szerint mégis hogy állunk az életben. Természetesen az utóbbit hirdetési szempontból kell érteni, azaz indukciós főzőlapot lehet-e nekünk eladni, sörbicikli túrát vagy egy egyágyas szobát az Arany Alkonyban.

MIT KERES BENNE A HÍVÁSAIM LISTÁJA?

A közösségi oldal szereti tudni a telefonszámunkat. Valószínűleg ilyen-olyan tesztekkel már minden olvasóból kipofozta a mobilszámát – például a biztonságra hivatkozva vagy az SMS-küldésre.

A híváslistához és az ismerősök listájához pedig úgy fér hozzá, hogy egy-egy app telepítése után engedélyt kér. Sőt a legújabb leleplezés szerint az androidos készülékeken akkor is gyűjtött hívásadatokat, ha senki nem engedte ezt meg neki.

ÉS MI LENNE, HA TÖRÖLNÉM MAGAM?

Röviden: semmi. Egyrészt persze átváltoznánk név nélküli Facebook Userré a mások letöltött adatbázisában. Fontos azonban tudni, hogy a Facebook úgynevezett árnyékprofilokat is kezel, amivel a nem regisztrált netezőket követi. Biztos emlékeznek még, minden like gomb a szolgáltatás egy kis kémje. Emellett dolgozhat a közösségi hálóban bennmaradó ismerőseink adataiból is.

Ezek az árnyék profilok nem tartalmaznak mindent, de bőven elég részletesek. Elég abba belegondolni, hogy az általunk használt oldalak és a facebookozó barátaink mi mindent tudnak rólunk. Tételezzük fel bátran, hogy ez a közösségi oldalnak is a birtokában van.

Kiemelt fotó: Luis Acosta/AFP