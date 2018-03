Így nézheti meg, milyen appok férnek hozzá a facebookos adataihoz

Az elmúlt évek során biztos számtalanszor magunk is bejelentkeztünk különféle szolgáltatásokba a Facebookon keresztül, ezek nagy részére pedig egészen biztosan nem is emlékszünk.

Ugyan a Facebooknak átlátható szabályai vannak azzal kapcsolatban, hogy egyes appok milyen jellegű adatokhoz férhetnek hozzá, legtöbbször azt magunk sem olvassuk el, csak beleegyezünk és kattintunk tovább. Ugyanúgy az adatainkat húzzák be azok a kvízek és vicces játékok is, amik azt mutatják meg, hogy hogyan néznénk ki ellenkezőneműként, öregen, sztárként, jetiként, mikor talál ránk a szerelem és más hasonló csacskaságok.

Mutatjuk, hol nézheti meg ezen alkalmazások listáját!

Mobilon: Az app beállításai közt keressük a Fiókbeállításokat, azon belül pedig az Alkalmazások menüpontot.

Ez alatt olvashatjuk azt is, hogy a nyilvános adatainkon túl az appok hozzáférhetnek az ismerőseink listájához is, és a Belépve a Facebookkal opciót választva pedig megnézhetjük azt is, hogy pontosan mely alkalmazások ezek.

Engem például eléggé meglepett, hogy 103 appról van szó, sok olyanról, amit talán életemben egynél többször nem használtam, mondanom sem kell, hogy ezeket minél hamarabb gyomláljuk ki.

Desktopon: Így még egyszerűbb dolgunk van, szintén egyszerűen csak a Beállítások közé kell navigálnunk az Alkalmazások menü alá.