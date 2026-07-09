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Csetlő-botló kisemberből lett Amerika apukája – 7 csodás jelenet, amiben a 70 éves Tom Hankset a szívünkbe zártuk

AFP
admin Kránicz Bence
2026. 07. 09. 20:05
AFP
„A mamám azt szokta mondani...” „Houston, van egy kis gond.” „Wilson, ne haragudj! Sajnálom!” Híres mondatok, amiket Tom Hanks mondott el a mozivásznon. Nélküle el sem tudnánk képzelni az elmúlt évtizedek hollywoodi filmjét. Chaplin és Buster Keaton örököséből lett Amerika apukája és kapitánya, most pedig betöltötte a hetvenedik születésnapját. Hét olyan filmjelenetével köszöntjük, amit bármikor fel tudunk idézni, de kétszer ennyit is választhattunk volna.

Ami elromolhat, az el is romlik (Pénznyelő)

Tom Hanks szolid romantikus vígjátékokban és agyeldobós komédiákban szerzett nevet magának a nyolcvanas években. Félénk és elvarázsolt, de melegszívű bohócokat játszott, Chaplin és Buster Keaton kései örököseit, akiknek feltűnően nem megy az önérvényesítés a Reagan-korszak törtető terminátorai és tőzsdecápái között.

Korai vígjátékai közül a Pénznyelő – másik, ugyancsak roppant kifejező magyar címén: Totális szívatás – emlékeztet a leginkább a klasszikus burleszkfilmekre. Egyúttal mindenki, aki valaha házépítésre vagy akár csak lakásfelújításra adta a fejét, pontosan tudja, hogy tényfeltáró hitelességű dokumentumfilmnek is beillik. Hőseink beköltöznek álmaik otthonába, csak éppen helyre kellene pofozniuk kicsit.

Fogalmazhatnánk úgy, hogy a felújítás nem megy zökkenőmentesen, de úgy is, hogy egy idő után a válás, sőt az öngyilkosság gondolata is versenyképesnek tűnik a házépítéssel.

Az alábbi összeomlás végén Hanks halálhörgésnek is beillő, kétségbeesett röhögése önmagában is a klasszikus burleszksztárok közé emeli a színészt. (A magyar szinkronban Rátóti Zoltán becsülettel igyekezett visszaadni az élményt – nem az ő hibája, hanem Hanks érdeme, hogy nem sikerülhetett.)

Képgalériánk Tom Hanks pályájáról:

20 fotó

Tánc a zongorán (Segítség, felnőttem!)

Bár az Ami sok, az sokkban pitiáner és undok arcát is megmutathatta, Hanks nyolcvanas évekbeli filmjei közül alighanem a Segítség, felnőttem! aknázta ki a leginkább színészi kvalitásait. Itt mutathatta meg igazán, mi teszi különlegessé:

A cikk tartalmából

Videós születésnapi összeállításunkban arra keressük a választ:

  • Mi az, ami színészként különlegessé teszi Tom Hankset?
  • Hogyan kerülte el, hogy kínos paródia legyen Forrest Gumpból?
  • Melyik jelenetétől akad el a légzésünk és kezdünk el remegve izzadni?
  • Melyik filmjéhez tompította el a szeme csillogását?
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