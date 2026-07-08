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Szórakozás

Pottyondy Edina: A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség

Mohos Márton / 24.hu
Pottyondy Edina
24.hu
2026. 07. 08. 13:04
Mohos Márton / 24.hu
Pottyondy Edina

Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB-, az aranykonvoj-, a Tiborcz- és másik ezer ügyben

– írta a Facebookon Pottyondy Edina, hozzátéve:

El a kezekkel Pistától! A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség!

Szakács István fideszes propagandistát szerda reggel 6 órakor őrizetbe vették a rendőrök, terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanújával, állítása szerint egy Facebook-poszt miatt, ám nem sokkal később szabadon engedték.

Szakács egy videóban megköszönte támogatóinak a kiállást, külön említve Orbán Viktor ex-miniszterelnököt, aki szerint a győri megafonos őrizetbe vételével „szintet lépett az önkényuralom”.

A videóban ezt megismételte Szakács is:

Itt tartunk, 2026-ban a tiszás önkény szintet lépett, és ma ezért elrángatott a rendőrség.

Az intézkedés Szakács szerint egy videó miatt történt, melyben úgy fogalmazott:

Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott ötszázezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben, Orbán Viktort. Ebben biztos lehetsz.

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