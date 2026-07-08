Pottyondy Edina: A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség

Épp annyira kellemetlen és túlzás a félkegyelmű Szakács Istvánnál házkutatást tartani, mint amennyire kellemetlen és túlzás, hogy Orbán Viktort máig nem hallgatták ki az MNB-, az aranykonvoj-, a Tiborcz- és másik ezer ügyben

– írta a Facebookon Pottyondy Edina, hozzátéve:

El a kezekkel Pistától! A fideszes hülyék helyett a fideszes bűnözőkkel foglalkozzon a rendőrség!

Szakács István fideszes propagandistát szerda reggel 6 órakor őrizetbe vették a rendőrök, terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanújával, állítása szerint egy Facebook-poszt miatt, ám nem sokkal később szabadon engedték.

Szakács egy videóban megköszönte támogatóinak a kiállást, külön említve Orbán Viktor ex-miniszterelnököt, aki szerint a győri megafonos őrizetbe vételével „szintet lépett az önkényuralom”.

A videóban ezt megismételte Szakács is:

Itt tartunk, 2026-ban a tiszás önkény szintet lépett, és ma ezért elrángatott a rendőrség.

Az intézkedés Szakács szerint egy videó miatt történt, melyben úgy fogalmazott: