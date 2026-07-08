Szabadon engedték a megafonos Szakács Istvánt, akit terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt vittek be a rendőrök

Szabadon engedték Szakács István fideszes propagandistát, akit szerda reggel 6 órakor őrizetbe vettek a rendőrök terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanújával, állítása szerint egy Facebook-poszt miatt.

Szakács egy videóban megköszönte támogatóinak a kiállást, külön említve Orbán Viktor ex-miniszterelnököt, aki szerint a győri megafonos őrizetbe vételével „szintet lépett az önkényuralom”.

A videóban ezt megismételte Szakács is:

Itt tartunk, 2026-ban a tiszás önkény szintet lépett, és ma ezért elrángatott a rendőrség.

Az intézkedés Szakács szerint egy videó miatt történt, melyben úgy fogalmazott: „Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott ötszázezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben, Orbán Viktort. Ebben biztos lehetsz”.

Szakács a korábbi sajtóhírek szerint a győri Fidesz tagja, 2023 áprilisában Dézsi Csaba András akkori polgármester mellett ült a taggyűlésen.