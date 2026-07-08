Terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt vették őrizetbe a Fidesz-tag győri influenszert

A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni. Ma reggel 6 órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet. Feleségként ezt felfogni is nehéz. Számomra ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe

– ezt írta ki Szakács István jobboldali politikai influenszer Facebook-oldalán a felesége.

A 24.hu győri tudósítója felhívta a Facebookon 147 ezer követővel rendelkező inlfluenszert, a telefont a házastársa vette fel, aki megerősítette: Szakács Istvánt szerda reggel 6 órakor elvitték a rendőrök, terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanújával.

Az intézkedés az asszony szerint egy videó miatt történt, melyben Szakács így fogalmazott: