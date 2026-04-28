Molnár Áron múlt héten állami kifizetőhelyről beszélt a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában. Mint elmondta, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintnyi „kulturális támogatást” osztott ki a kampányidőszakban. A kedvezményezettek a Fidesz holdudvarából kerültek ki: köztük van például Tóth Gabi, Dopeman, Pataky Attila. A támogatások kiosztásához Hankó Balázs, a távozó kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterének hozzájárulása kellett.

A megítélt támogatásokat, a kuratórium összetételével együtt, törvénybe foglalt módon az NKA honlapján meg kellett volna jeleníteni, erre azonban addig nem került sor, míg Molnár le nem leplezte az ügyet. A színész-aktivista a műsor keddi adásában beszélt a fejleményekről: elmondta, hogy három ember döntött a támogatások elosztásáról filmkészítés, videóklip-készítés, fesztivál, rendezvény, sportrendezvény, főzőverseny, könyvkiadás területén.

Hankó Balázs egy személyben döntött kulturális támogatásokról

Ez volt a 790-es lista. Csak hogy az a helyzet, hogy Hankónak az NKA-n belül van egy saját miniszteri kerete is, ez a 447-es pályázati kód alatt fut

– vezette fel Molnár újabb felfedezését a műsorában.

A 447-es keret sorsáról egyedül, egy személyben Hankó Balázs dönt. A miniszter ebből a pénzből a törvény szerint kiírhat nyilvános felhívásokat is, de ő szinte kivétel nélkül csak egyedi kérelmeket támogat ebből az összegből

– osztotta meg Molnár, aki, bár a keretösszeget nem említette, néhány kedvezményezettet igen: köztük van Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett cége, amely 101 millió forintot kapott, illetve Fásy Ádám saját cége, amelynek 82 millió forintot ítélt meg a miniszter.

Molnár Áron lemondásra szólítja fel Hankó Balázst

Ebből a két keretből kristálytisztán látszik, hogy egyébként ez nem tiltott kampányfinanszírozás? Nem a kultúrára szánt pénzt költötték el ezekre a történetekre? Itt nem lehet, hogy Hankó kihúzza magát a felelősség alól, hiszen ez a saját miniszteri kerete

– magyarázta Molnár Áron. Azt is elmondta, hogy ezekről a pályázatokról csak egy belső kör tudott, ráadásul a támogatást kapó cégeknek nem kötelező számlákkal igazolniuk a költéseiket.

Hankó hogy meri felvenni a mandátumát a Parlamentben?

– tette fel a kérdést. Korábban már közösségi oldalán is felszólította Hankó Balázst – aki helyet kapott a megalakuló Fidesz-frakcióban –, hogy mondjon le a mandátumáról.

„Ezek ellopott adófizetői forintok!” – hangsúlyozta a színész.

Hankó Balázst és az egész sleppet, aki ebben részt vett, ki kell onnan takarítani! El kell küldeni a francba! Számon kell kérni ezeket a pénzeket, amiket kampánycélokra fordítottak!

Molnár szerint újra kell gondolni az egész kulturális támogatói rendszert, hogy valódi alkotók kaphassanak támogatást.