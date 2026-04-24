Friderikusz TalkShow: a következő részben egy anyainfluenszer lesz a társműsorvezető

A Friderikusz TalkShow első epizódjában Kovácsovics Fruzsina énekesnő volt a társműsorvezető Friderikusz Sándor mellett, azonban nem egyedül látja el ezt a feladatot, hanem két másik emberrel. Egyikük a második részben debütál, ő Semjén Nóra, az Anyakivan nevű oldalról ismert influenszer.

Nagyon meglepődtem, amikor felkértek erre a műsorra. Amikor kiderült, hogy két részt én fogok csinálni, megijedtem, mert Friderikusz Sándor egy akkora ikon nekem – én tényleg rajta nőttem fel –, hogy vele együtt egy partnerségi kapcsolat számomra elég ijesztő, amellett, hogy hatalmas megtiszteltetés

– mondta el a tartalomgyártó, aki reméli, hogy tud majd tanulni a műsorvezetőtől.