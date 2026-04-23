Szilágyi Szilvi Ruff Bálintról: Ilyen emberekkel a határ a csillagos ég, ha az országunk sorsára gondolok

Ruff Bálint lesz a megalakuló Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere. A leendő miniszterelnök, Magyar Péter bejelentése szerint Ruff Bálint feladata a „valódi rendszerváltás megvalósítása” lesz.

A bejelentésre azóta sorra reagálnak a magyar közélet szereplői, a hírességek közül nemrég Lilu adott hangot az örömének, majd Molnár Ferenc Caramel felesége, Szilágyi Szilvi is így tett.

Elképesztő érzés kimondani, hogy az egyik kedvenc emberem, Ruff Bálint miniszter lesz! Az elmúlt két évben, amikor elkezdtem intenzívebben figyelni a belföldi politikára, a Vétó című műsorban mondhatni tőle tanultam mindent, és elképesztően sokat segített átlátni a lehetetlent! Úgy érzem, hogy ilyen emberekkel a határ a csillagos ég, ha az országunk sorsára gondolok

– zárta a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében megosztott sorait az influenszer.