ruff bálinttisza pártlilu
Szórakozás

Lilu Ruff Bálintról: Ugye nem csak álmodom, hogy ő lesz Gulyás Geri helyett?

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 04. 22. 17:59
Ruff Bálint lesz a megalakuló Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyar Péter a Facebook-oldalán tett bejelentése szerint Ruff Bálint feladata a „valódi rendszerváltás megvalósítása” lesz.

A leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter első feladatai közt lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítása.

Lilu, aki nem titkoltan a kormányváltásért szorított, röviden kommentálta Ruff kinevezését:

Baszki, ugye ezt nem csak álmodom? Nem akarok felébredni. Minden nap egy jobb ország készül. Bocs, teljesen átálltam fangirling üzemmódra. De akkor újra: Ruff Bálint lesz Gulyás Geri helyett. Nem fogom fel, ez annyira csodálatos.

Ruff első feladatai

Ruff Bálint első feladatai közt említette, hogy

a minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Ez az első pont, ami a még nem létező irodám falára van írva.

A konkrétumokról szólva azt is elárulta, hogy feladatul kapta, hogy a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.

Ez a második pont azon a bizonyos listámon. A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga. Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
