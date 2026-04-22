Lilu Ruff Bálintról: Ugye nem csak álmodom, hogy ő lesz Gulyás Geri helyett?

Ruff Bálint lesz a megalakuló Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyar Péter a Facebook-oldalán tett bejelentése szerint Ruff Bálint feladata a „valódi rendszerváltás megvalósítása” lesz.

A leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter első feladatai közt lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítása.

Lilu, aki nem titkoltan a kormányváltásért szorított, röviden kommentálta Ruff kinevezését:

Baszki, ugye ezt nem csak álmodom? Nem akarok felébredni. Minden nap egy jobb ország készül. Bocs, teljesen átálltam fangirling üzemmódra. De akkor újra: Ruff Bálint lesz Gulyás Geri helyett. Nem fogom fel, ez annyira csodálatos.

Ruff első feladatai

Ruff Bálint első feladatai közt említette, hogy

a minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Ez az első pont, ami a még nem létező irodám falára van írva.

A konkrétumokról szólva azt is elárulta, hogy feladatul kapta, hogy a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt.