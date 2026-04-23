Molnár Áron Szijjártó Péternek: A szó, amit nem találtok a Fideszben, az a bocsánat!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minap a Telexnek adott interjút. A beszélgetést Molnár Áron is meghallgatta, korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében pedig a következőket fűzte hozzá az elhangzottakhoz:

Huh… ment a gulyásgerizés. Nem volt ott, nem hallott róla… A szó, amit nem találtok a Fideszben, az a bocsánat! Bocsánat, hogy átbasztuk a szavazóinkat. De nem, te még mindig nyomod az ukránellenes, felelősséghárítós propagandát. Csináld tovább! A Fidesz az új DK!

– jelentette ki a színész-aktivista, aki a múlt héten egy igen hosszú névlistából álló fiktív árnyékkormányt is összerakott a Fidesznek.