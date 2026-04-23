Szórakozás

Molnár Áron Szijjártó Péternek: A szó, amit nem találtok a Fideszben, az a bocsánat!

admin Grósz Petra
2026. 04. 23. 07:22
Varga Jennifer / 24.hu

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a minap a Telexnek adott interjút. A beszélgetést Molnár Áron is meghallgatta, korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében pedig a következőket fűzte hozzá az elhangzottakhoz:

Huh… ment a gulyásgerizés. Nem volt ott, nem hallott róla… A szó, amit nem találtok a Fideszben, az a bocsánat! Bocsánat, hogy átbasztuk a szavazóinkat. De nem, te még mindig nyomod az ukránellenes, felelősséghárítós propagandát. Csináld tovább! A Fidesz az új DK!

jelentette ki a színész-aktivista, aki a múlt héten egy igen hosszú névlistából álló fiktív árnyékkormányt is összerakott a Fidesznek.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik