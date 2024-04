A mesterséges intelligencia által generált bemondó vezet műsort a köztévén

„Ilyet még mi Magyarországon nem láttunk képernyőn” – véleményezte a Delta című műsor újítását Dudás Viktor filmszakértő, a Duna tudományos-ismeretterjesztő műsorában ugyanis ezentúl teljes egészében a mesterséges intelligencia (MI) által megalkotott tévés vezet majd műsort.

Fejős Ádám új műsorvezetőtársának neve is van, Bíró Adának hívják, hangját, megjelenését és mozgását is számítógéppel, minimális emberi segítséggel hozták létre a legmodernebb nyelvi és képi modellt felhasználva. A digitális tévés Fejős szerint nemhogy Magyarországon, világszinten is ritkaságnak számít.

Hangsúlyozzák azonban:

amit mond, azt továbbra is teljes egészében a Delta szerkesztői határozzák meg.

Szűts Zoltán média- és digitálispedagógia-kutató, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának dékánja az M1-en arról beszélt, hogy az ilyen jellegű technológiai fejlesztések mindig felfordulással jártak, azonban nem félni kell tőle, hanem kipróbálni, megérteni, hosszú távon pedig használni.

A virtuális műsorvezető nem is lenne igazán 21. századi, ha nem lenne máris közösségi profilja: Ada egész aktív Facebookon, ahol tudományos érdekességeket, edzős szelfiket és egyéb, a MI által generált posztokat oszt meg.