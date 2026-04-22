Mészáros Árpád Zsolt az Operettszínházról: Régóta suttogják, hogy a büfében lehallgatás van és az épület több más részében is

2026. 04. 22. 14:19
A Telex információi szerint a választás éjszakáján a Budapesti Operettszínház igazgatója, Kiss-B. Attila több színházi dolgozót is megkeresett, és felkérdezte őket, hogy miért nem szavaztak a Fideszre.

Erre reagálva Mészáros Árpád Zsolt azt írta ki a Facebookjára: „»A saját felelősségedre vállald a következményeket….«, nekem is ezt mondta, mikor elvállaltam a külsős Rómeó és Júlia-előadást… aztán szóba sem állt velem. Táncművészkollégáimat, rendezőkollégát, világítás technikuskollégát és művészbarátaimat fenyegetett meg… erről levelezések is vannak… Örülünk az igazságszolgáltatásnak, és talán vége lesz a felesleges rongyrázásnak, pénzköltésnek, családon belüli szétszórásnak”.

Súlyos dolgokat állít MÁZS

A színészt a Blikk érte el, hogy kifaggassák a közösségi médiás posztjáról.

Én úgy tanultam az öregektől, hogy mit gondolsz, és mit csinálsz a színház épületén kívül, az a saját dolgod, nem tartozik a színházra. Egyébként én voltam anno MSZP, de Fidesz által szervezett rendezvényen is fellépni, ám az utóbbi 10–15 évben a politika nemcsak a hétköznapokba, hanem a kultúrába is annyira beette magát, hogy már nehéz volt elkerülni, hogy ne soroljanak be valahova, pedig én sosem vertem a mellem, hogy ez vagy az vagyok.

Majd arról beszélt az újságnak, hogy a színház honlapján olvashatók közérdekű adatok a nézettségről.

Tessék megnézni a különböző táblázatokban szereplő számokat, egyszerűen felfoghatatlan összegekről beszélünk… Ez a színház a fénykorában 560 ezres nézőszámot produkált évente, sokkal kevesebb támogatással. Most tízszer annyi a pénz, és nincs 100 ezer néző.

Mészáros szerint lehallgathatják a dolgozókat:

Felteszem a kérdést: honnan tudta a vezetőség, hogy ki hova szavazott, kinek mi a véleménye? Régóta suttogják az emberek, hogy állítólag a büfében lehallgatás van és az épület több más részében is. Meg arról is beszélnek, hogy van egy lakás a közelben, ahonnan megfigyelik az épület több részét is.

Megkerestük az Operettszínház sajtócsapatát, hogy megtudjuk, mit reagálnak MÁZS szavaira, amint válaszolnak, cikkünk frissül.

