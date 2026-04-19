borbély alexandranagy ervin
Szórakozás

Borbély Alexandra Nagy Ervin politikai szerepvállalásának elejéről: Azt gondoltam, nem biztos, hogy ilyen családban akarok gyerekeket nevelni, mert félek

Dominique Charriau / WireImage / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 04. 19. 10:56
Szombaton debütált a Friderikusz TalkShow első része, melyben Borbély Alexandra is a vendégek között volt. A story.hu szemléje szerint a színésznő egyebek mellett arról is beszélt az adásban, hogy férjével, Nagy Ervinnel kezdetben igen kemény vitáik voltak, amikor utóbbi elkezdett egyre gyakrabban felszólalni közéleti kérdésekben.

Azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy egy ilyen családban akarok gyerekeket nevelni, mert én félek

– mondta Borbély arról az időszakról, amikor ő még férjével ellentétben igyekezett távol maradni a politikától.

Később aztán eljött az idő, amikor a színésznő is kezdte úgy látni, lehetséges a változás. Ekkor fellelkesedett, ő is megszólalt közéleti kérdésekben, és politikai rendezvényeken is részt vett. Ezen bevallása szerint leginkább a férje csodálkozott.

A beszélgetést még a választások előtt rögzítették, így az a kérdés is felmerült, mi lesz akkor, ha minden marad a régiben. A kérdést hallva a színésznő úgy fogalmazott, akkor kölcsönkér egy-két bőröndöt. Hozzátette, hogy az elmúlt két évben nagy nyomás alatt éltek, aminek hosszú távon sem saját magát, sem a Nagy Ervinnel közös ikerlányaikat nem akarta kitenni, ezért kész volt arra, hogy elhagyja az országot – még ha ez azt is jelentette volna, hogy a gyerekeinek ugyanazt kell megélnie, mint annak idején neki, hogy hiába magyarok, nem élhetnek Magyarországon.

Amikor elmentünk bevásárolni Győrbe anyukámmal, és ki volt írva, hogy étterem meg cukrászda magyarul, az nekem valami frenetikus érzés volt. Nem akarok most magamtól meghatódni, mert az nagyon gáz…

– emlékezett vissza a színésznő, aki mondandóját azzal zárta az adásban: bízik abban, hogy itthon született lányai magyar állampolgárként élhetnek a jövőben Magyarországon.

Közéleti szerepvállalásait követően Borbély Alexandrát egyszer a nyílt utcán érte atrocitás, ami igencsak megviselte:

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik