dean norrismagyar péter
Szórakozás

Gratulált Magyar Péternek Dean Norris, a Breaking Bad magyar származású színésze

Dean Norris
Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images
Csontos Kata
2026. 04. 15. 17:12
Dean Norris
Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Dean Norris az Instagramján gratulált Magyar Péter és a Tisza választási győzelméhez.

Gratulálunk! Büszke magyarként imádtuk a 2023 júniusi utunkat, és alig várjuk, hogy visszatérjünk

– írta a Breaking Bad – Totál szívás Hank Schrader ügynökét alakító színész posztjában, amit a Blikk szúrt ki először.

A bejegyzésben külön megjelölte Magyar Péter Instagram-profilját, és elsőként Magyarország leendő miniszterelnökéről osztott meg egy fotót, amit két saját, Budapesten készült képével egészített ki.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Dean Norris (@deanjnorris) által megosztott bejegyzés

Dean Norris magyarországi látogatása

A magyar gyökerekkel rendelkező Norris, ahogy bejegyzésében is említette, közel három évvel ezelőtt utazott Magyarországra a fiaival, amiről akkoriban közösségi oldalán számolt be. Egyik posztjában megosztotta, hogy nagyszülei annak idején hazánkból emigráltak az Egyesült Államokba.

Budapesti tartózkodása során belebotlott a státusztörvény elleni tüntetésbe a Kossuth téren, ahol Fekete-Győr Andrással, a Momentum országgyűlési képviselőjével szelfizett.

A főváros után nagyapja szülőfalujába, Tiszadobra is ellátogatott, ahol felmenői sírját is sikerült megtalálnia.

Korábban a szintén magyar felmenőkkel bíró Jamie Lee Curtis is közösségi oldalán örvendezett a Tisza elsöprő győzelmének:

Mint ismeretes, a hollywoodi filmsztár nagyapja, Bernard Schwartz néven született Mátészalkán. 

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik