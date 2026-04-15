Gratulált Magyar Péternek Dean Norris, a Breaking Bad magyar származású színésze

Dean Norris az Instagramján gratulált Magyar Péter és a Tisza választási győzelméhez.

Gratulálunk! Büszke magyarként imádtuk a 2023 júniusi utunkat, és alig várjuk, hogy visszatérjünk

– írta a Breaking Bad – Totál szívás Hank Schrader ügynökét alakító színész posztjában, amit a Blikk szúrt ki először.

A bejegyzésben külön megjelölte Magyar Péter Instagram-profilját, és elsőként Magyarország leendő miniszterelnökéről osztott meg egy fotót, amit két saját, Budapesten készült képével egészített ki.

Dean Norris magyarországi látogatása

A magyar gyökerekkel rendelkező Norris, ahogy bejegyzésében is említette, közel három évvel ezelőtt utazott Magyarországra a fiaival, amiről akkoriban közösségi oldalán számolt be. Egyik posztjában megosztotta, hogy nagyszülei annak idején hazánkból emigráltak az Egyesült Államokba.

Budapesti tartózkodása során belebotlott a státusztörvény elleni tüntetésbe a Kossuth téren, ahol Fekete-Győr Andrással, a Momentum országgyűlési képviselőjével szelfizett.

A főváros után nagyapja szülőfalujába, Tiszadobra is ellátogatott, ahol felmenői sírját is sikerült megtalálnia.

Korábban a szintén magyar felmenőkkel bíró Jamie Lee Curtis is közösségi oldalán örvendezett a Tisza elsöprő győzelmének: