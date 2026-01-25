Németh Kristóf felidézte, hogy reagált Kern András, amikor annak idején rászóltak, mert olyan helyen gyújtott rá, ahol nem lehetett

A story.hu szúrta ki, hogy #Bochkor legutóbbi adásában szóba került Sean Penn pöfékelése a Golden Globe-gálán: a 65 éves színész az egész díszvacsorát végigdohányozta, pedig hivatalosan ezt nem tehette volna meg, és rajta kívül az összes sztár csak a kijelölt helyen cigarettázott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon BEAU-TRAPS (@beau_traps) által megosztott bejegyzés



Amikor Bochkor Gábor azt kérdezte vendégeitől, szerintük a sztárokra, pláne az idősebb generációhoz tartozó hírességekre más szabályok vonatkoznak-e, mint másokra, Dobos Evelin azt felelte: Sean Penn az Sean Penn, tehát véleménye szerint a színész igenis megengedheti magának, hogy olyan helyen gyújtson rá, ahol nem szabad.

Kern András egy rádióstúdióban pöfékelt

A téma kapcsán Németh Kristófnak eszébe jutott egy eset, amikor annak idején Kern András volt a vendége egy magazinműsorban, utóbbi pedig váratlanul maga is rágyújtott a stúdióban.

Bent ültünk a kolléganőmmel a rádióban, és ment élőben az interjú, beszélgettünk-beszélgettünk, és egyszer csak a Kern elővett egy cigit, rágyújtott és elkezdett cigarettázni. A füst meg kezdett ott gomolyogni a rádióstúdióban… A kolléganőm lefagyva ült, sápadtan, én kérdezgettem tovább. És egyszer csak a Zsuzsa azt mondta: »De művész úr, ne haragudjon, itt nem lehet rágyújtani!« Ekkor a Kern azt mondta, »Érdekes, nekem sikerült…«

– emlékezett vissza Németh, mire Bochkornak is eszébe jutott egy hasonló történet, Charlie-ról.

A másik a mi Charlie barátunk, akinek egy koncerten állítólag azt mondták, hogy »Charlie bácsi, itt nem lehet dohányozni!« Mire ő, hogy »Neked nem, baszd meg!« Isten áldja ezeket az embereket!

– mondta a műsorvezető.

A tilosban parkolási ügyek

Kern Andrást egyébként az elmúlt években több alkalommal is tilosban parkoláson kapták, legutóbb tavaly októberben volt ilyen ügye, akkor egy dohányboltba ugrott be, miközben az autója a járdán parkolt. Azzal kapcsolatban, hogy tilosban parkolásairól gyakran fotó is készült, decemberben úgy fogalmazott: számára furcsa, hogy az emberek lefényképezik mások tilosban parkoló autóját.