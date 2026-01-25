Boráros Gábor tagadja, hogy Jákli Mónika távoltartási végzést kapott volna ellene

Szombat este a Paraméter írta meg a Markíza televízió cikkére hivatkozva, hogy 2025. szeptember 17-én a Dunaszerdahelyi Járásbíróság megtiltotta Boráros Gábornak, hogy megközelítse Jákli Mónikát vagy kommunikáljon vele. A távoltartási végzés részletei szerint erre azért volt szükség, mert az MMA-harcos agresszív üzenetekkel bombázta néhai élettársát.

A Markíza televízió szerkesztőségébe egy üzenetváltásról készült képernyőfotót is eljuttattak, a beküldő pedig azt állítja, a beszélgetés Jákli Mónika és Boráros Gábor között zajlott. Az üzenetváltás az influenszer egy korábbi, 2025 májusában történt balesete utánra datálható. „Hogy nem döglöttél meg legutóbb, az fáj, hogy legalább lennél tolószékben” – áll a Jáklinak küldött üzenetben, amit állítólag Boráros írt. Az említett képernyőfotó a Paraméterhez is eljutott, és bár azonosítható rajta Boráros Gábor telefonszáma, az üzenet hitelessége nem bizonyított.

Jákli Mónika a bírósághoz fordult

2025-ben azonban a bíróság megállapította, hogy az MMA harcos számtalan hasonló üzenetet írt az influenszernek, aki ezeket a hatóság rendelkezésére bocsátotta. A portál szerint Jákli Mónika tavaly szeptemberben a Dunaszerdahelyi Járásbírósághoz fordult, hogy távoltartási végzést indítványozzon Borárossal szemben. Kérése az volt, hogy volt párja a közös kislányuk, Zora gondozásával kapcsolatos dolgokon kívül más ügyben ne léphessen vele kapcsolatba. A bíróság eleget tett kérelmének.

A vonatkozó bírósági határozat szerint az influenszer féltette az életét, és bizonyítékként bemutatta a sportolóval folytatott kommunikációját. Boráros a lapnak azt mondta, volt élettársának „milliónyi üzenetet” írt.

A Dunaszerdahelyi Járásbíróság ugyanakkor azt is megállapította, hogy az influenszer tavaly nem nyújtott be feljelentést, orvosi jelentést vagy más olyan dokumentumot, ami arra utalna, hogy a sportolótó részéről érkező fenyegetések fizikai bántalmazássá fajultak volna. „Ez azonban nem jelenti azt, hogy az alperes kommunikációja a felperessel szemben ne veszélyeztette volna annak lelki épségét” – áll a bírósági határozatban.

A Dunaszerdahelyi Járásbíróság 2025. szeptember 17-i távoltartási végzése anonimizált formában a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztérium honlapján is elérhető. Jákli és Boráros között 2025-ben gyermekelhelyezési eljárás is folyamatban volt,

ám az influenszer ezen beadványát végül visszavonta. A távoltartás megszüntetésével kapcsolatban azonban nem érhető el hivatalos információ, így a lap szerint arra lehet következtetni, hogy az az influenszer január 21-én bekövetkezett halálos autóbalesetéig érvényben maradt.

A portál a cikkben a bírósági határozatban idézett üzeneteket is közölt, köztük olyanokat, mint

„ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”,

„megyek haza, bőgni fogsz, azt garantálom”,

„beleköpök a pofádba úgy, hogy belefulladsz”,

„ha nem válaszolsz az üzenetekre, addig foglak hívni, amíg fölveszed, elmegyek hozzád és szétrúgom a fejed”.

Boráros Gábor tagad

A távoltartási végzésről és a fenyegető üzenetekről szóló cikk Boráros Gáborhoz is eljutott, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében reagált ezekre.

Elég gyenge és szánalmas próbálkozás. Nem ártott volna tőlem kérdezni. Akkor meg egyenesen tőlem tudhatták volna meg, hogy jó sokszor kapott tőlem elég buta üzeneteket. A Moncsi telefonjából kikeresett fél éves üzenetekkel próbálja menteni a picsáját ez a szarházi? Jól tudjuk, hogy ki az, aki több alkalommal is verte Moncsit az utóbbi időben. (Ha nem jött volna össze ezzel az emberrel, Moncsi még élne!)

– jelentette ki az MMA harcos, aki szerint az illető ezzel a lépésével is bizonyította, hogy nála van az elhunyt influenszer telefonja.

Képzelem, hogy igyekszik törölni belőle minden olyat, amin szerepel. Ez a paranoiás szarházi a várfalak mögött szétcuccozva, gondolta, ezzel majd eltereli a figyelmet arról, hogy: ha nem is ő követte el, de miatta halt meg a lány! És ezen a tényen semmi nem fog változtatni! Próbálkozásnak is nevetséges, hogy igyekszik kibúvót találni egy patkány, aki már nem az első életet teszi tönkre! Megszámolni sem tudom, hogy mennyi buta üzenetet kapott tőlem Moncsi az évek alatt. Sosem voltam eltiltva, semmikor! Sehonnan! Vagy ha igen, akkor jól titkolta, hogy én ne is tudjak róla. Hogy tudott ilyennel maradni Moncsi? Aki veri, zsarolja, kidobja, terrorizálja? Végül az utolsó útját is ennek köszönheti. Mindezek után a régmúlt üzeneteimbe kapaszkodva akarja menteni magát? Utolsó büdös korcs!

Egy másik posztjában az MMA harcos arról is írt, hogy az illető nem veszi fel neki a telefont és a nyomozóknak direkt rossz számot adnak meg, miközben Jákli profilja néha elérhetőt jelez a Facebookon.

Azt hiszi, majd mentesíti őt, ha Móni telefonjáról kiválogatja az én régi üzeneteimet? Az ilyen ember miért van életben? Bármilyen mélyre is dugod a fel a valagadba azt az ellopott telefont, attól még nem az én régi üzeneteim ölték meg Moncsit, hanem az, hogy te bekerültél az életébe

– zárta sorait Boráros.

Gyanús körülmények

A baleset óta eltelt napokban több kérdés is felmerült a körülményekkel kapcsolatban, például hogy Jákli miért haladt nagy sebességgel hajnali négy óra előtt Nagymegyer, illetve Komárom irányába, mikor értesülések szerint az éjszakát is utóbbi városban töltötte a vőlegényénél.

A Blikk beszámolója szerint az alistáli térfigyelő kamerák felvételein nem látszik, hogy a balesetet megelőző órában áthaladt volna a falun, ami arra utalhat, hogy megfordult a 63-ason, vagy az ekecsi útról tért vissza Alistál végén.

Felmerült az is, hogy gyors haladása oka esetleg üldözés lehetett, ám ezt egyelőre nem erősítik meg hiteles információk.

Különös az is, hogy egyes források szerint Jákli az időjárási körülményekhez képest (-10 fok körül volt aznap hajnalban) alulöltözött volt, kabátja alatt csak egy cicanadrágot és egy hálóinget vagy köpenyt viselt.

Pénteken szintén a Paraméter tett közzé egy, a birtokukba került felvételt, ami hétfő hajnalban, nagyjából 35–45 perccel a baleset előtt készült. Ez alapján a később balesetező Mercedes hajnali 3 óra 9 perckor Komárom felől érkezett meg Nagymegyerre, behajtott a város közepén található körforgalomba, majd a 63-as úton, Alistál irányába elhagyta a várost.

Az előkerült felvételeken nincs jele, hogy Jáklit üldözték volna, ugyanis a videón normális tempóban halad az autó.

A felvétel alapján elmondható, hogy Jákli Komárom felől jött, majd vélhetően valahol a nagydűri letérő és Alistál között megfordult. A kamerafelvétel és a baleset között eltelt kb. háromnegyed óra, azonban az Alistálig vezető utat a portál szerint 8–10 perc alatt meg lehet tenni, a baleset helyszíne pedig mindössze 3–5 percnyire van az említett községtől.

A tűzoltók és a mentők 3:53-kor kapták a riasztást a balesethez. A Paraméter egy, a tűzoltók és mentők munkáját jól ismerő forrása szerint a riasztás előtt legfeljebb 10–15 perccel történhetett a baleset. Így van egy nagyjából 15–20 percnyi időintervallum, amelyben Jákli feltehetően megállt valahol.