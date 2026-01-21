Gyenesei Leila úgy gondolja, nem lesz jó fej anyós

Nemsokára az Egyesült Államokba utazik Gyenesei Leila, hogy a Super Bowlról közvetítsen a magyar nézőknek. Indulása előtt az egykori öttusázó a Reggeliben vendégeskedett, a beszélgetés közben pedig az anyaság is szóba került. A műsorvezető ugyanis egy nyolcéves kislány édesanyja, akinek volt párja, Feke Pál az édesapja.

Olyan kérdései vannak egy csomószor, amire nincs felkészülve az ember, vagy én nem gondolom azt, hogy mindez nyolcévesen engem érdekelt

– idézte a Blikk a műsorvezetőt, majd azt is elárulta, hogy kislánya napról napra csajosabb, ám egy szemforgatás közben hozzátette, hogy erről egyébként nem szabad beszélnie.

Mert ha esetleg ezt ő megnézi, azt mondaná, »anya, ezt nem engedtem meg«.

A gyerektéma kapcsán az is felmerült, a műsorvezető vajon hogyan reagál majd arra, ha a lányának udvarlója lesz, és hogy milyen anyósnak tartja magát.

Van önkiritkája

Én nem látom magamat annyira jó fejnek

– fogalmazott az édesanya, megjegyezve: van önkritikája, és számára az a legfontosabb, hogy a lányát nagyon szeressék, de ha ezt nem tudják teljesíteni, előbújik belőle az anyatigris.

Tavaly egy szendvics miatt is emlékezetes volt számára a Super Bowl

A műsorvezetőről legutóbb tavaly februárban írtunk: akkor szintén a Super Bowl miatt tartózkodott Amerikában, ahol Bradley Cooper készített neki egy szendvicset.