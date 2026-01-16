Műteni kellett Peller Károlyt: Átfúrták a csontot, szétvágták a kezemet, most fájdalomcsillapítókon élek

Peller Károly a hétvégén a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy rosszul sikerült mozdulat következtében megsérült, és, bár akkor még nem tudta pontosan, mi történt, annyi biztos volt, hogy valami szakadt a karjában. A színész bízott abban, hogy nem kell lemondania előadást, ám később kiderült, hogy a sérülése jóval súlyosabb, mint hitte: teljesen elszakadt a bicepszín a karjában, ezért elkerülhetetlenné vált számára a műtét.

A 46 éves színész-rendező most a story.hu-nak nyilatkozott az elmúlt napok megpróbáltatásairól. Peller épp akkor tartott hazafelé a kórházból, amikor a portál kereste. Szerda reggel operálták a siófoki kórházban, és hosszú út áll még előtte a gyógyulásig.

Hónapokig tarthat a felépülése

Egy implantátumot ültettek a karomba, azzal rögzítették a bicepszemet. Átfúrták a csontot, szétvágták a kezemet, úgyhogy most fájdalomcsillapítókon élek. Tíz nap múlva kell visszamennem kontrollvizsgálata, és, ha minden rendben van, leszedik a gipszet, kapok helyette egy könnyített merevítőt, majd szépen lassan elkezdhetem a gyógytornát. Azt mondták az orvosok, hogy nagyjából fél év lesz, mire teljesen felépülök és terhelhető lesz a karom

– osztotta meg a lappal Peller, akinek jó időre búcsút kell vennie a színpadtól, hogy aztán fokozatosan visszatérhessen.

Folyamatos egyeztetésben vagyok a színházakkal, hogy melyik darabba mikor tudok visszatérni. Nyilván az olyan szerepeknél, mint a Macskafogóban, amiben végig egy jelmezt viselek, hamarabb munkába tudok állni, de ahol tízperceként át kell öltöznöm, azt valószínűleg még jó darabig nem fogom tudni megcsinálni. Egyébként majdnem minden darabban kettős szereposztásban játszom, úgyhogy legalább a helyettesítésem megoldódott. Amiben pedig nincs váltótársam, azt egyelőre elhalasztják.

Hozzátette: nem gondolta, hogy ennyire súlyos lesz az állapota és hogy ilyen hosszas kényszerpihenőre küldi az élet, de úgy véli, talán jót is fog tenni neki egy kis szusszanás.