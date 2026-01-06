Otthagyta a sztármamikkal teli anyakört Ashley Tisdale, mert toxikusnak találta a légkört

Ashley Tisdale élesen bírálta azt a „mérgező” anyukákból álló baráti kört, melynek korábban ő is tagja volt, olyan hírességekkel együtt, mint Hilary Duff, Meghan Trainor és Mandy Moore. A High School Musical-filmekből ismert, kétgyerekes színésznő egy a The Cut nevű oldalon publikált esszében részletezte, hogy miután észrevette, hogy szépen lassan száműzik őt a társaságból, úgy érezte, „nem elég menő”.

A mai napig nem tudja, mit csinált rosszul, miért nem kapott többé meghívást a csoportos bandázásokra. Végül maga lépett ki a szituációból, amikor beírta a többi édesanyával közös chatcsoportba:

Olyan, mintha a gimiben lennénk, én ebben nem akarok többé részt venni.

Bár egy tag kivételével nem tartja rossz embereknek korábbi barátait, úgy döntött, saját mentális egészsége érdekében minden kapcsolatot megszakít velük.

A színésznő a blogjában is írt az esetről, ott így fogalmazott:

Mint megtudtam, létrejöttek olyan csoportos beszélgetések, amelyekbe nem mindenkit vettek be. Ez klikkesedéshez vezetett a nagyobb csoporton belül. És, miután harmadszor vagy negyedszer láttam a közösségi médiában fotókat arról, hogy mindenki más ott van egy bulin, ahová engem nem hívtak meg, úgy éreztem, hogy akkor ezek szerint én nem is vagyok a csoport tagja.

A PageSix észrevette, hogy Tisdale azóta kikövette Hillary Duffot és Many Moore-t az Instagramon, Meghan Trainort azonban még követi.