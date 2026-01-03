Kiszel Tünde megmutatta 2026-os naptára első hónapköszöntő fotóját

Kiszel Tünde már tavaly tavasszal tudatta rajongóival, hogy 2026-ban sem maradnak naptár nélkül, ugyanis jubileumi kiadással készül. Nemrég az Instagram-oldalán meg is osztotta az év első hónapköszöntő fotóját, noha az inkább lett nyári hangulatú, mint téli, a naptárdíva ugyanis kék tengerrel a háttérben, kalapban pózol egy sellőfazonú ruhában.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kiszel Tünde (@kiszeltunde_) által megosztott bejegyzés



Kiszel Tündéről legutóbb tavaly novemberben írtunk, ekkor arról beszélt, hogy el tudná képzelni lányát, Hunyadi Donatellát egy tehetségkutató zsűritagjaként.