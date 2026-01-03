kiszel tünde
Kiszel Tünde megmutatta 2026-os naptára első hónapköszöntő fotóját

2026. 01. 03. 09:02
Kiszel Tünde már tavaly tavasszal tudatta rajongóival, hogy 2026-ban sem maradnak naptár nélkül, ugyanis jubileumi kiadással készül. Nemrég az Instagram-oldalán meg is osztotta az év első hónapköszöntő fotóját, noha az inkább lett nyári hangulatú, mint téli, a naptárdíva ugyanis kék tengerrel a háttérben, kalapban pózol egy sellőfazonú ruhában.

 

Kiszel Tündéről legutóbb tavaly novemberben írtunk, ekkor arról beszélt, hogy el tudná képzelni lányát, Hunyadi Donatellát egy tehetségkutató zsűritagjaként.

Kiszel Tünde el tudná képzelni lányát, Donatellát egy tehetségkutató zsűritagjaként
Úgy véli, komoly zenei tudása is lenne hozzá.

