Lovas Rozi: Soha nem tapasztalt módon támadott meg egy idegrendszeri kimerültség

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 01.
Adrián Zoltán / 24.hu

Az elmúlt évet összegző posztjában Lovas Rozi kitért arra, hogy „rohadtul elfáradt”. A színésznő azt írja,

A sok-sok éve tartó, megállás nélküli munkától, gyereknevelésből fakadó nemalvástól, rég letettnek hitt, de valószínűleg soha fel nem dolgozott kiskori történeteimtől, boldogságkereséstől, irtózatosan nyomasztó közéletünktől… mittudomén. Soha nem tapasztalt módon támadott meg egy idegrendszeri kimerültség, amitől iszonyúan megijedtem. A legbüszkébb talán arra vagyok most, hogy ezt ki mertem mondani és szigorúan elindulni a változás irányába. Meg persze a csodálatos családomra. A gyönyörű gyerekeimre. A leglegleg férjemre, aki mindig mindenben és még azon túl is. A régi barátaimra, akikhez érzem, hogy egyre jobban ragaszkodom. És mindenekfelett a társulatomra, a LOUPE Színházi Társulásra

– fogalmazott.

