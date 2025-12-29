rtlcserhalmi györgy
Szórakozás

Cserhalmi György köszönti az új esztendőt az RTL-en

Olajos Piroska
admin Grósz Petra
2025. 12. 29. 14:21
Olajos Piroska

A minap derült ki, hogy Ember Márk és Puskás-Dallos Peti vezetik majd az RTL szilveszteri híradóját. A csatorna nemrég újabb részleteket közölt a rendhagyó szilveszteri műsorral kapcsolatban.

Az RTL közleménye szerint az Emberék által vezetett hírblokkban a nézők olyan összeállításokat láthatnak, amelyekben a magyar közélet és művészet saját magát elemzi, némi öniróniával, majd 2026 első perceiben a Vígszínház társulata adja elő a Himnuszt, 32 fős zenekar kíséretében, Kovács Adrián vezényletével. A produkció különlegessége, hogy Erkel Ferenc eredeti Himnusz-hangszerelése lesz hallható, Presser Gábor zongorajátékával kiegészítve.

A teátrum azért választotta az Erkel-féle hangszerelést, mert 1896-ban, a Vígszínház megnyitásának idején ez volt a hivatalos változat. A leggyakrabban előadott Dohnányi-féle verzióhoz képest ennek gyorsabb a tempója, hangneme mélyebben van, mindenki számára könnyebben énekelhető. Az ország legnagyobb prózai színházának társulatában minden színészgeneráció képviselteti magát, többek mellett Halász Judit, Igó Éva, Lukács Sándor, Kern András, Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Hegyi Barbara, Balázsovits Edit, Hirtling István, Fesztbaum Béla, Kovács Patrícia, Wunderlich József, Medveczky Balázs, Márkus Luca, Szász Júlia és Varga-Járó Sára is látható lesz.

A Himnusz elhangzása után a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar színész, érdemes művész Cserhalmi György köszönti majd az új évet, ünnepi beszéde az RTL-en, illetve az rtl.hu felületén is látható/hallható lesz.

A 2025-ös évet egyébként Pásztor Erzsi köszöntötte a csatornán:

Kapcsolódó
Pásztor Erzsi köszönti az új esztendőt az RTL-en
Az is kiderült, kik vezetik majd a csatorna szilveszteri Híradóját.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Megszületett Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova negyedik gyereke
27 évvel fiatalabb nővel alkot egy párt a Házasság első látásra Sanyája
Évekkel ezelőtt eltűnt, majd halottnak nyilvánították a Házasság első látásra szereplőjének édesapját
Verebes Linda narancshéjtól lett rosszul: Két napig feküdtem iszonyatos gyomorgörcsökkel
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik