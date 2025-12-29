Cserhalmi György köszönti az új esztendőt az RTL-en

A minap derült ki, hogy Ember Márk és Puskás-Dallos Peti vezetik majd az RTL szilveszteri híradóját. A csatorna nemrég újabb részleteket közölt a rendhagyó szilveszteri műsorral kapcsolatban.

Az RTL közleménye szerint az Emberék által vezetett hírblokkban a nézők olyan összeállításokat láthatnak, amelyekben a magyar közélet és művészet saját magát elemzi, némi öniróniával, majd 2026 első perceiben a Vígszínház társulata adja elő a Himnuszt, 32 fős zenekar kíséretében, Kovács Adrián vezényletével. A produkció különlegessége, hogy Erkel Ferenc eredeti Himnusz-hangszerelése lesz hallható, Presser Gábor zongorajátékával kiegészítve.

A teátrum azért választotta az Erkel-féle hangszerelést, mert 1896-ban, a Vígszínház megnyitásának idején ez volt a hivatalos változat. A leggyakrabban előadott Dohnányi-féle verzióhoz képest ennek gyorsabb a tempója, hangneme mélyebben van, mindenki számára könnyebben énekelhető. Az ország legnagyobb prózai színházának társulatában minden színészgeneráció képviselteti magát, többek mellett Halász Judit, Igó Éva, Lukács Sándor, Kern András, Rudolf Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Hegyi Barbara, Balázsovits Edit, Hirtling István, Fesztbaum Béla, Kovács Patrícia, Wunderlich József, Medveczky Balázs, Márkus Luca, Szász Júlia és Varga-Járó Sára is látható lesz.

A Himnusz elhangzása után a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar színész, érdemes művész Cserhalmi György köszönti majd az új évet, ünnepi beszéde az RTL-en, illetve az rtl.hu felületén is látható/hallható lesz.

A 2025-ös évet egyébként Pásztor Erzsi köszöntötte a csatornán: